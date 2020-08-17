Ihre Rückkehr zum Transport

Sie müssen keine Busse oder U-Bahnen zählen, es würde viel Zeit in Anspruch nehmen, also erzählen wir Ihnen alles! Auf dem Netz der Île-de-France verkehren etwa 10.000 Busse , mehr als 1200 Zug-/RER-Züge, mehr als 700 U-Bahn-Züge und mehr als 250 Straßenbahnen. Kurz gesagt, genug, um durch das Gebiet zu reisen.

Und weil sich das Verkehrsnetz wie Sie weiterentwickelt, finden neben der Wartung der vorhandenen Geräte wichtige Arbeiten statt, um das Netz weiter auszubauen.

Alle Projekte finden Sie auf der entsprechenden Seite: