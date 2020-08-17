Ihre Rückkehr zum Transport
Ohne (RER) A B C D E kein Alphabet. Es ist wieder Schule, Tausende von Lehrern und Schülern kehren dank der öffentlichen Verkehrsmittel in die Schule zurück.
Ohne Zug um 6:50 Uhr, kein Espresso um 8:01 Uhr. Es ist wieder Schule, Tausende von Händlern nehmen ihre Tätigkeit dank der öffentlichen Verkehrsmittel wieder auf.
Ohne Busse am Start wird keine Baustelle wieder in Betrieb genommen. Es geht wieder in die Schule, Tausende von Mitarbeitern kehren dank der öffentlichen Verkehrsmittel in ihre Tätigkeit zurück.
Ohne U-Bahn um 23:59 Uhr keine Verlängerungen. Es ist wieder Schule, Tausende von Einwohnern der Ile-de-France können ihre Abende dank der öffentlichen Verkehrsmittel genießen.
Covid-19: Bleiben wir mobil für eine sichere Rückkehr in die Schule
Damit der Beginn des Schuljahres so reibungslos wie möglich verläuft, muss jeder ein Akteur sein und auf seinem eigenen Niveau handeln.
Wir bemühen uns, dass die Reisen unter den besten Bedingungen stattfinden. Die Reinigung von Bahnhöfen und Fahrzeugen wird verdoppelt, mit Reinigungsmitteln und viruziden Produkten:
- mindestens zwei tägliche Desinfektionsmaßnahmen werden zusätzlich zur üblichen Reinigung in U-Bahnen, Zügen und Straßenbahnen durchgeführt;
- Die Reinigung in Verbindung mit einer gründlichen Desinfektion wird jede Nacht oder täglich in den Depots für alle Busse mit viruziden Produkten (durch Sprühen oder Vernebeln) durchgeführt, ergänzt durch eine konzentrierte Reinigung auf den Kontaktflächen während des Tages.
Sie können auch handeln, indem Sie die Barrieregesten respektieren, die unerlässlich sind, damit jeder den Beginn des Schuljahres gelassen angehen kann:
- Tragen einer Maske zur Sicherheit aller;
- Waschen Sie sich vor und beim Betreten des Verkehrsnetzes die Hände;
Erinnerung an Barrieregesten: Tragen einer Maske, Händewaschen, Husten oder Niesen in den Ellbogen oder ein Taschentuch, Verwenden Sie Einwegtaschentücher und werfen Sie sie direkt in den Müll, begrüßen Sie ohne Händeschütteln und vermeiden Sie Umarmungen.
- Wählen Sie kontaktlose Zahlungsmethoden für Ihre Transport tickets;
- Vermeiden Sie nach Möglichkeit Reisen während der Hauptverkehrszeit ;
- Telearbeit so weit wie möglich aufrechterhalten, wo immer dies möglich ist;
- Denken Sie an alternative Mobilitäten, die für einige Ihrer Reisen angepasst werden können.
Ein einzigartiges Transportnetzwerk, das Ihren Bedürfnissen entspricht
Die Gesundheitskrise hat sich stark auf die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel ausgewirkt, aber im Durchschnitt der letzten Jahre wurden in der Île-de-France 9,5 Millionen tägliche Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt! Das Verkehrsnetz ist auch ein Motor für die Beschäftigung der Einwohner der Ile-de-France: 100.000 Menschen arbeiten daran, dass es reibungslos funktioniert.
Jedes Jahr nutzen nicht weniger als 4,6 Milliarden Fahrgäste das Netz, dessen Ausmaß die folgenden Zahlen belegen:
- 1.800 km U-Bahn, Zug und Straßenbahn:
- 1.500 Buslinien;
- 14 U-Bahn-Linien, 4 im Bau und 3 verlängert;
- 9 Straßenbahnlinien, 4 im Bau;
- 13 Zug- und RER-Linien.
Sie müssen keine Busse oder U-Bahnen zählen, es würde viel Zeit in Anspruch nehmen, also erzählen wir Ihnen alles! Auf dem Netz der Île-de-France verkehren etwa 10.000 Busse , mehr als 1200 Zug-/RER-Züge, mehr als 700 U-Bahn-Züge und mehr als 250 Straßenbahnen. Kurz gesagt, genug, um durch das Gebiet zu reisen.
Und weil sich das Verkehrsnetz wie Sie weiterentwickelt, finden neben der Wartung der vorhandenen Geräte wichtige Arbeiten statt, um das Netz weiter auszubauen.
Alle Projekte finden Sie auf der entsprechenden Seite:
Dienstleistungen, die für Sie nützlich sein können
Da Ihre Reise nicht auf den Zug und den U-Bahn-Bus beschränkt ist, sind viele Dienstleistungen im Ile-de-France-Netz verfügbar. Zu welchem Zweck? Verbessern Sie Ihren Komfort, indem Sie den Verkehr zugänglicher machen und die Nutzung komplementärer Mobilitätslösungen fördern:
- zahlreiche Park-and-Ride-Anlagen und Fahrradparkplätze in der Nähe der Bahnhöfe der Île-de-France, um den Zugang zu Verkehrsmitteln zu erleichtern;
- 200 Micro-Working-Räume im gesamten Netzwerk, damit Sie arbeiten können;
- Transport on Demand, um dünn besiedelte Gebiete zu bedienen und sie leicht mit "schweren" Verkehrsmitteln wie Zügen oder U-Bahnen zu verbinden;
- Fahrgemeinschaften, die insbesondere über die Vianavigo-Anwendung verfügbar sind,
- Schließlich der Elektrofahrradverleih Véligo Location, der ein Jahr nach seiner Einführung weiter wächst.
Damit Sie beruhigt reisen können, liegt der Schwerpunkt auch auf der Sicherheit mit mehr als 900 Sicherheits- und Vermittlungsagenten, Cyno-Erkennungsteams (Eingriffe bei verdächtigen Paketen) oder mit der Einrichtung der Notrufnummer 31 17, die im gesamten Netzwerk verfügbar ist.
Verkehrsnetz und Dienstleistungen, um mehr zu erfahren, gehen Sie auf die entsprechende Seite:
Bis bald im Netzwerk!