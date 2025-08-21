Das Abonnieren oder Erneuern eines Pakets stellt sich R online im persönlichen Bereich des Zahlers vor.

Wenn Sie von einem Drittzahler finanziert werden oder per Scheck bezahlen möchten, erfolgt der Prozess per Post (überspringen Sie das Imagine R Junior-Paket).

Konsultieren Sie den Imagine R-Leitfaden, um die Schritte zum Abonnieren Schritt für Schritt zu finden.

Online-Abonnement

Voraussetzungen: Wenn Sie gerade Ihren persönlichen Bereich erstellt haben und ein Abonnement abschließen möchten, denken Sie daran, Ihre Postanschrift in Ihrem Île-de-France Mobilités Connect-Konto anzugeben.

Das Abonnement erfolgt über den persönlichen Bereich des Zahlers.

"Mein Navigo" >> Klicken Sie auf "Pass abonnieren oder bestellen"

Wenn Sie sich für eine dritte Person (z. B. Ihr Kind) anmelden, können Sie dies in Ihrem Bereich "Für einen neuen Karteninhaber abonnieren" unten auf der Seite tun.

Schließen Sie das Abonnement online ab.

Alle Details zum Abonnement finden Sie imImagine R Guide.

Online-Verlängerung

Die Verlängerung erfolgt über den persönlichen Bereich des Zahlers.

"Mein Navigo" >> Klicken Sie auf "Erneuern Sie Ihr imagine R-Paket für das Jahr 2025/2026"

Wenn Sie in Ihrem Raum das zu erneuernde Paket nicht finden, erstellen Sie kein neues Konto, wenden Sie sich an die Agentur imagine R unter 09 69 39 22 22.

Schließen Sie das Abonnement online ab: Die Formulare sind mit den Informationen des Vorjahres vorausgefüllt, überprüfen Sie sie unbedingt.

Sobald Ihr Abonnement bestätigt ist, laden Sie das Paket auf Ihren Pass auf.

Alle Details zur Verlängerung finden Sie imImagine R Guide.

Belege

Die folgenden Belege werden für ein Abonnement oder eine Verlängerung angefordert

Aktuelles Passfoto des Karteninhabers, vorne, barhäuptig, auf neutralem Hintergrund und Format 35 x 45 mm (nur für Abonnements).

Nachweis der Anmeldung oder der Schulbildung für das Paket imagine R Student: muss auf Französisch sein und den Namen / Vornamen und das laufende Schuljahr angeben.

Identitätsnachweis, um sich R Junior vorzustellen: wenn es sich nicht um eine Paketverlängerung handelt.

Stipendienbenachrichtigung (für Stipendiaten): Wenn Sie nach der Zeichnung Stipendiat sind, können Sie sich später bewerben.

Im Rahmen zusätzlicher Kontrollen können weitere Dokumente angefordert werden.

