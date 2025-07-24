Es gibt 3 Solidarity Transport Tarife, mit denen Sie von Rabatten auf Ihre tickets und Pakete profitieren können.

Kostenlose Solidarität

Der Tarif Free Solidarity ermöglicht es bestimmten Sozialhilfeempfängern, mit allen Verkehrsmitteln kostenlos in der gesamten Île-de-France zu reisen.

Sie können davon profitieren, wenn Sie in der Île-de-France wohnen und:

Teil eines Haushalts sein, der den RSA unter bestimmten Bedürftigkeitsbedingungen erhält (die Summe aus Ihrem Pauschalbetrag und Ihrem Aktivitätsbonus muss unter den von Île-de-France Mobilités festgelegten Obergrenzen liegen);

unter bestimmten Bedürftigkeitsbedingungen erhält; oder arbeitslos sind und sowohl von der spezifischen Solidaritätszulage (ASS) als auch von der ergänzenden solidarischen Gesundheitsversorgung (CSS) ohne finanzielle Beteiligung profitieren (früher Supplementary Universal Health Coverage CMU-C).

Die Rechte werden für einen Zeitraum von 3 Monaten gewährt und können verlängert werden.

Solidaritätsrabatt 75%

Der Solidaritätsrabatt 75% ermöglicht es bestimmten Sozialhilfeempfängern, einen Rabatt von 75% auf die Navigo-Monats- und Wochenpakete zu erhalten; sowie 50% auf tickets und Navigo Liberté +.

Folgende Personen können von der Solidaritätsermäßigung 75% profitieren:

Begünstigte der ergänzenden solidarischen Gesundheitsversorgung (CSS) ohne finanzielle Beteiligung (ehemals Supplementary Universal Health Coverage CMU-C) sowie Mitglieder ihres Haushalts;

oder Arbeitsuchende, die den spezifischen Solidaritätszuschlag (ASS) beziehen.

Die Rechte werden für einen Zeitraum von 1 bis 12 Monaten gewährt und können verlängert werden.

Rabatt 50%

Der 50%-Rabatt ermöglicht es bestimmten Sozialhilfeempfängern, einen Rabatt von 50% auf Navigo-Monats- und Wochenpakete, Einzel tickets und Navigo Liberté + zu erhalten.

Folgende Personen können vom Solidaritätsrabatt 50% profitieren:

Empfänger staatlicher medizinischer Beihilfen (AME).

Das Recht auf Ermäßigung wird je nach Ende der sozialen Rechte für einen Zeitraum von 1 bis 12 Monaten gewährt und kann verlängert werden.

