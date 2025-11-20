Wer kann von ermäßigten Tarifen profitieren?
Der Begriff "ermäßigter Tarif" bezieht sich auf die Tarife, die für Inhaber gelten, die den Kriterien der folgenden Profile entsprechen:
- Empfänger von Sozialhilfe und Solidarität Verkehr
- Kinder von 4 bis unter 10 Jahren (kostenlos für Kinder unter 4 Jahren)
- Inhaber einer Karte "Großfamilien"
- Behinderte Personen gemäß Nachweis und ihre Begleitpersonen
- für Jugendgruppen und Schulausflüge: Ermäßigte Preise: Jugendgruppen und ermäßigte Preise: Soclaire, außerschulische und außerschulische Ausflüge
Erfahren Sie mehr über die Liste der Begünstigten ermäßigter Tarife.