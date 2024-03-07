4 öffentliche Treffen, um sich über die Entwicklungen des Projekts zu informieren

Das Projektteam gibt Ihnen einen Termin, um die Entwicklungen des Projekts seit der Vorkonsultation vorzustellen und alle Ihre Fragen vor der öffentlichen Anhörung zu beantworten.

Jede dieser Informationszeiten bietet die Gelegenheit, sich detailliert auf ein bestimmtes geografisches Gebiet zu konzentrieren.

Öffentliche Sitzungen

Donnerstag, 21. März 2024 von 19:30 bis 21:30 Uhr

Rathaus von Perreux-sur-Marne

Fokus auf Entwicklungen in Fontenay-sous-Bois und Perreux-sur-Marne

Dienstag, 2. April 2024 von 19 bis 21 Uhr

Rathaus von Neuilly-sur-Marne

Die Einrichtungen in Neuilly-sur-Marne im Fokus

Donnerstag, 4. April von 19:30 bis 21:30 Uhr

Gemeindehaus von Neuilly-Plaisance

Konzentrieren Sie sich auf die Einrichtungen in Neuilly-Plaisance

Eine Begegnung mit Reisenden

Montag, 25. März von 17:30 bis 19:30 Uhr

Vorplatz des Busbahnhofs Chelles-Gournay

Konzentrieren Sie sich auf die Einrichtungen in Chelles

Anwohner, Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel, Unternehmen, Händler und Vereine, kommen zahlreich!