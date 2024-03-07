4 öffentliche Treffen, um sich über die Entwicklungen des Projekts zu informieren
Veröffentlicht am
Das Projektteam gibt Ihnen einen Termin, um die Entwicklungen des Projekts seit der Vorkonsultation vorzustellen und alle Ihre Fragen vor der öffentlichen Anhörung zu beantworten.
Jede dieser Informationszeiten bietet die Gelegenheit, sich detailliert auf ein bestimmtes geografisches Gebiet zu konzentrieren.
Öffentliche Sitzungen
Donnerstag, 21. März 2024 von 19:30 bis 21:30 Uhr
Rathaus von Perreux-sur-Marne
Fokus auf Entwicklungen in Fontenay-sous-Bois und Perreux-sur-Marne
Dienstag, 2. April 2024 von 19 bis 21 Uhr
Rathaus von Neuilly-sur-Marne
Die Einrichtungen in Neuilly-sur-Marne im Fokus
Donnerstag, 4. April von 19:30 bis 21:30 Uhr
Gemeindehaus von Neuilly-Plaisance
Konzentrieren Sie sich auf die Einrichtungen in Neuilly-Plaisance
Eine Begegnung mit Reisenden
Montag, 25. März von 17:30 bis 19:30 Uhr
Vorplatz des Busbahnhofs Chelles-Gournay
Konzentrieren Sie sich auf die Einrichtungen in Chelles