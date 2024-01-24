5 neue Gelenkbusse für die Linie 113 während des Wartens auf den Bus Bords de Marne
Ile-de-France Mobilités setzt sein Engagement fort, kurzfristig den Busverkehr, den Nahverkehr und den Fahrgastkomfort zu verbessern, während man auf den Bus Bords de Marne wartet.
Fünf neue Gelenkbusse wurden Anfang Januar auf der Linie 113 in Betrieb genommen, um den Reisebedürfnissen gerecht zu werden! Sie kommen zu den 5 Bussen hinzu, die bereits im Juni 2022 ersetzt wurden. Diese 10 Busse sind geräumiger als die Standardbusse und bieten somit eine größere Kapazität und damit mehr Komfort für die Benutzer der Linie 113.
Diese 10 Gelenkbusse werden derzeit an einem neuen Standort in der Rue des Frères Lumières in Neuilly-sur-Marne gelagert.
