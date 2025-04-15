Projekterklärung genehmigt, das Projekt ist auf Kurs!
Nach der öffentlichen Anhörung, die vom 14. Oktober bis 13. November 2024 stattfand, genehmigte der Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités am 10. April 2025 die Projekterklärung für Bus Bords de Marne. Dieses Projekt sieht die Schaffung einer neuen Hochleistungsbuslinie vor, die hauptsächlich auf speziellen Fahrspuren zwischen Val de Fontenay und Chelles-Gournay verkehrt.
Diese Projekterklärung folgt der befürwortenden Stellungnahme des unabhängigen Untersuchungsausschusses. Er nimmt die Fortsetzung des Projekts zur Kenntnis und legt die Verpflichtungen von Île-de-France Mobilités für die Fortsetzung der Studien fest, um auf die Vorbehalte und Empfehlungen der Untersuchungskommission zu reagieren. Es ebnet auch den Weg für die Erlangung der Gemeinnützigkeitserklärung, die Gegenstand einer interpräfekturalen Entscheidung sein muss.
Ein Projekt von allgemeinem Interesse
Das Projekt Bus Bords de Marne zielt darauf ab, die Busreisezeiten zu verkürzen und zuverlässiger zu machen und den Fahrgästen mehr Komfort zu bieten.
Es bietet eine gute Anbindung an das Gebiet und einen einfachen Zugang zum aktuellen und zukünftigen strukturierenden öffentlichen Verkehrsnetz, das die Bahnhöfe Val de Fontenay, Neuilly-Plaisance und Chelles-Gournay (RER A und E; T1, Linie P, M15 und M16 in der Zukunft). Es unterstützt auch große Entwicklungsprojekte in der Region.
Schließlich trägt dieses Projekt durch die Neuqualifizierung öffentlicher Räume und durch die Erleichterung der Nutzung aktiver Verkehrsmittel (Fahrräder und Fußgänger) durch die Integration sicherer Radwege und komfortabler Bürgersteige zu einer besseren Lebensqualität bei.
Am Ende der öffentlichen Anhörung und unter Berücksichtigung aller Elemente kam der Untersuchungsausschuss zu dem Schluss, dass die Ergebnisse des Projekts für die Gemeinde positiv waren, und gab eine befürwortende Stellungnahme ab.
Das Projekt Bus Bords de Marne wird im Lichte der Schlussfolgerungen der Untersuchungskommission fortgesetzt
Die Aufhebung der Vorbehalte des Untersuchungsausschusses nach der öffentlichen Untersuchung
Um die beiden von der Untersuchungskommission geäußerten Vorbehalte auszuräumen, verpflichtet sich Île-de-France Mobilités in ihrer Projekterklärung:
- Weitere Verbesserung der Gestaltung der Einrichtungen rund um den RER-Bahnhof Neuilly-Plaisance, um die Sicherheit der Verkehrsströme aller Benutzer (Busse, Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer) zu gewährleisten, unterstützt durch eine qualifizierte Kontrollstelle, die für das Thema Sicherheit zugelassen ist.
- Ausschluss des Parkplatzes Pérotin in Chelles aus dem Geltungsbereich der Gemeinnützigkeitserklärung des Projekts und Fortsetzung des Austauschs mit der Stadt Chelles über das Parken im Zusammenhang mit der geplanten Entwicklung auf der Avenue du Maréchal Foch.
Verpflichtungen im Anschluss an die Empfehlungen der Untersuchungskommission
Île-de-France Mobilités verpflichtet sich:
- Fortsetzung des Austauschs und der Maßnahmen zur Verbesserung der Buslinie 113 bis zur Ankunft des Busses Bords de Marne in Zusammenarbeit mit den Gemeinden, den Straßenbetreibern und dem Betreiber der Linie 113
- Aktualisierung der Studien zur Bewertung der Auswirkungen des Projekts auf den Straßenverkehr
- Untersuchung von Alternativen für die Integration des Bords de Marne-Busses zwischen Neuilly-Plaisance und Le Perreux-sur-Marne, die das Risiko von Verkehrsstaus in diesem Sektor verringern und gleichzeitig eine zufriedenstellende Leistung für den Bus Bords de Marne gewährleisten können
- Prüfung der Möglichkeit, eine zusätzliche Station in der Avenue Foch zwischen den geplanten Stationen "Rue du Port" und "Pointe de Gournay" zu schaffen
- Suche nach Optimierungen, um die Kosten des zur öffentlichen Anhörung vorgelegten Projekts zu senken oder zumindest aufrechtzuerhalten
Nächste Schritte:
- die Entscheidung der Präfekten von Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis und Seine-et-Marne, die bis Mitte 2025 über den öffentlichen Nutzen des Projekts entscheiden müssen
- die Fortsetzung der Studien zur Verfeinerung des Projektdesigns (nächste Phase, die als "Vorentwurf" bezeichnet wird)