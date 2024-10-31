Öffentliche Untersuchung: Wir sehen uns bei der öffentlichen Sitzung am 5. November um 19:30 Uhr!

Die öffentliche Sitzung zum Projekt Bus Bords de Marne findet am Dienstag, den 5. November um 19.30 Uhr im Rathaus von Neuilly-sur-Marne (Salle des permanences) statt.

Informieren Sie sich über das Projekt, äußern Sie Ihre Meinung und stellen Sie dem Projektteam in Anwesenheit des Untersuchungsausschusses Ihre Fragen.