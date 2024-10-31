Öffentliche Untersuchung: Wir sehen uns bei der öffentlichen Sitzung am 5. November um 19:30 Uhr!
Die öffentliche Sitzung zum Projekt Bus Bords de Marne findet am Dienstag, den 5. November um 19.30 Uhr im Rathaus von Neuilly-sur-Marne (Salle des permanences) statt.
Informieren Sie sich über das Projekt, äußern Sie Ihre Meinung und stellen Sie dem Projektteam in Anwesenheit des Untersuchungsausschusses Ihre Fragen.
Herr Jean-Pierre CHAULET, ursprünglich Vorsitzender der Untersuchungskommission zum Projekt "Bus Bords de Marne", ist aus persönlichen Gründen, die außerhalb seiner Kontrolle liegen, nicht in der Lage, diese Mission auszuführen. Der Vorsitz der oben genannten öffentlichen Untersuchung wird Herrn Jean-Marie PAULOT übertragen, und Frau Sylvie COMBEAU tritt dem Untersuchungsausschuss als Vollmitglied bei.
Zusammensetzung des Untersuchungsausschusses
- Jean-Marie PAULOT - Präsident
- Brigitte BOURDONCLE - Untersuchungskommissarin
- Sylvie COMBEAU - Untersuchungskommissarin