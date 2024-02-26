Entdecken Sie alle Entwicklungen des Projekts Bus Bords de Marne seit der Vorberatung!

Das Projekt hat in Zusammenarbeit mit allen betroffenen Gemeinschaften und Partnern zahlreiche Änderungen erfahren, um Ihre Meinungen und Bemerkungen zu berücksichtigen, die während der Vorkonsultation in den Jahren 2020-2021 geäußert wurden. Diese Studienarbeit führte zur Fertigstellung des Projektkonzepts, das am 7. Dezember 2023 vom Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités genehmigt wurde. Dieses Dokument präsentiert die technischen Eigenschaften des Busses Bords de Marne, seine Route, seine Stationen, seine Kosten und seinen Fahrplan.

Die Website des Projekts Bus Bords de Marne wurde überarbeitet, um diese Entwicklungen vorzustellen und einen Überblick über die Ziele des Projekts und die in dieser Phase angenommenen Entwicklungsprinzipien zu geben. Sie können die Route des Bus Bords de Marne nach Sektoren erkunden, dank eines Fokus auf 7 verschiedene Abschnitte, die jeweils mit Perspektiven, einem Video an Bord des zukünftigen Bus Bords de Marne und einer 360°-Ansicht der Bahnhöfe illustriert sind. Dort finden Sie auch dienächsten Schritte des Dialogs.