Newsletter Nr. 2: Das Projekt wird klarer!

Seit der Konsultation vor dem Winter 2020-2021 und ihrer Bewertung im Frühjahr 2021 nimmt das Projekt Bus Bords de Marne Gestalt an. Entdecken Sie einen Fortschrittsbericht über den Fortschritt des Projekts im Newsletter Nr. 2!

Die Vorstudien führten zu zahlreichen Gesprächen mit den Gemeinden, die es ermöglichten, die verschiedenen Komponenten des Projekts zu spezifizieren und gleichzeitig die Lehren aus der Konsultation zu integrieren. Nach dieser Arbeitsphase wird das Rahmenkonzept Ende 2023 fertiggestellt und dient als Unterstützung für die öffentliche Befragung. Dieses Rahmendiagramm beschreibt die endgültige Route, die Einfügung, die Kosten und den Zeitplan des Projekts: Es ist ein wesentlicher Schritt bei der Definition eines jeden öffentlichen Verkehrsprojekts.

2 neue Dialogtreffen sind geplant: