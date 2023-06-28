Noch ein paar freie Plätze, um morgen früh am Workshop-Fokus auf dem Gebiet des "Carrefour Leclerc / Triangle Val de Fontenay" teilzunehmen
Veröffentlichungsdatum: 22. Januar 2021
Morgen, Samstag, 23. Januar 2021, von 9 bis 12 Uhr, findet der Workshop-Fokus auf das Gebiet "Carrefour Leclerc / Triangle Val de Fontenay" statt.
Es sind noch 15 Plätze frei! Registrieren Sie sich hier
Der Workshop findet wie folgt statt:
- EINLEITUNG
- TEIL 1: Vorstellung des Sektors: Carrefour du général Leclerc im Val de Fontenay
- TEIL 2: Breakout-Workshop
- TEIL 3: Restitution im Plenum
- FAZIT