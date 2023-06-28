Bus

Noch ein paar freie Plätze, um morgen früh am Workshop-Fokus auf dem Gebiet des "Carrefour Leclerc / Triangle Val de Fontenay" teilzunehmen

Veröffentlichungsdatum: 22. Januar 2021

Morgen, Samstag, 23. Januar 2021, von 9 bis 12 Uhr, findet der Workshop-Fokus auf das Gebiet "Carrefour Leclerc / Triangle Val de Fontenay" statt.

Es sind noch 15 Plätze frei! Registrieren Sie sich hier

Der Workshop findet wie folgt statt:

  • EINLEITUNG
  • TEIL 1: Vorstellung des Sektors: Carrefour du général Leclerc im Val de Fontenay
  • TEIL 2: Breakout-Workshop
  • TEIL 3: Restitution im Plenum
  • FAZIT