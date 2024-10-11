Öffentliche Befragung vom 14. Oktober bis 13. November 2024: Informieren Sie sich und äußern Sie sich!

Das Projekt Bus Bords de Marne geht in die öffentliche Anhörung, ein wichtiger Schritt. Ihr Zweck besteht darin, alle Meinungen zu dem Projekt einzuholen, damit der Untersuchungsausschuss eine begründete Stellungnahme zu seinem öffentlichen Nutzen formulieren kann.

Wie kann man seine Meinung äußern und an der öffentlichen Untersuchung teilnehmen?

Während der 4-wöchigen Untersuchung vom 14. Oktober bis 13. November 2024 werden Ihnen verschiedene Modalitäten vorgeschlagen, um sich mit einem oder mehreren Mitgliedern der unabhängigen Untersuchungskommission auszutauschen, Ihre Meinungen und Fragen zum Projekt zu äußern.

Nehmen Sie an der öffentlichen Sitzung teil

Dienstag, 5. November 2024 um 19:30 Uhr im Rathaus von Neuilly-sur-Marne, im Hochzeitssaal, im ersten Stock

Konsultieren Sie die Ermittlungsakte und geben Sie Ihre Meinung ab

Auf der Website, die der Umfrage gewidmet ist: www.registre-numerique.fr/dup-projet-bus-bord-de-marne

An den Orten der Permanenzen und in den 3 betroffenen Präfekturen

Per Brief an den Untersuchungsausschuss: an den Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses zum Projekt Bus Bord de Marne

Präfektur Val-de-Marne

DCPPAT/BEPUP

21/29 avenue du Général de Gaulle

94.000 CRETEIL

Sie können das Informationspaket auch hier einsehen.

Austausch mit dem Untersuchungsausschuss

Permanenzen im Rathaus

Rathaus von Perreux-sur-Marne:

Im ersten Stock, im Ausschusssaal

Dienstag, 15. Oktober von 14:00 bis 17:00 Uhr

Montag, 28. Oktober von 8:30 bis 11:30 Uhr

Mittwoch, 13. November von 14:30 bis 17:30 Uhr

Stadt Fontenay-sous-Bois

Technische Dienste und Stadtplanung, Direktion für Stadtentwicklung, 6 rue de l'Ancienne Mairie

Dienstag, 15. Oktober von 14:00 bis 17:00 Uhr

Freitag, 8. November von 9:00 bis 12:00 Uhr

Rathaus von Neuilly-Plaisance

Saal der gewählten Beamten

Samstag, 19. Oktober von 9:00 bis 12:00 Uhr

Freitag, 8. November von 14:00 bis 17:00 Uhr

Rathaus von Neuilly-sur-Marne

Im zweiten Stock, im Guérin-Zimmer

Samstag, 19. Oktober von 9:00 bis 12:00 Uhr

Donnerstag, 31. Oktober von 9:00 bis 12:00 Uhr

Freitag, 8. November von 15:00 bis 18:00 Uhr

Rathaus von Gagny

Salon Lucien Millet

Montag, 14. Oktober von 14:00 bis 17:00 Uhr

Dienstag, 29. Oktober von 9:00 bis 12:00 Uhr

Rathaus von Gournay-sur-Marne

Hochzeitssaal

Freitag, 18. Oktober von 14:00 bis 17:00 Uhr

Mittwoch, 30. Oktober von 9:00 bis 12:00 Uhr

Rathaus von Chelles

Stadtratssaal

Samstag, 19. Oktober von 9:00 bis 12:00 Uhr

Mobile Hotlines

Bahnhof Val de Fontenay: auf dem Vorplatz des RER-Bahnhofs, Dienstag, 29. Oktober von 9:30 bis 12:00 Uhr

Bahnhof Neuilly-Plaisance: auf dem Vorplatz des RER-Bahnhofs, Dienstag, 29. Oktober von 15:00 bis 18:00 Uhr

Bahnhof Chelles-Gournay: auf dem Vorplatz des RER-Bahnhofs, Montag, 4. November von 14:00 bis 17:00 Uhr

Alle Informationen finden Sie auf der Website, die der öffentlichen Umfrage gewidmet ist