Öffentliche Befragung vom 14. Oktober bis 13. November 2024: Informieren Sie sich und äußern Sie sich!
Veröffentlicht am-
Aktualisiert am
Das Projekt Bus Bords de Marne geht in die öffentliche Anhörung, ein wichtiger Schritt. Ihr Zweck besteht darin, alle Meinungen zu dem Projekt einzuholen, damit der Untersuchungsausschuss eine begründete Stellungnahme zu seinem öffentlichen Nutzen formulieren kann.
Wie kann man seine Meinung äußern und an der öffentlichen Untersuchung teilnehmen?
Während der 4-wöchigen Untersuchung vom 14. Oktober bis 13. November 2024 werden Ihnen verschiedene Modalitäten vorgeschlagen, um sich mit einem oder mehreren Mitgliedern der unabhängigen Untersuchungskommission auszutauschen, Ihre Meinungen und Fragen zum Projekt zu äußern.
Nehmen Sie an der öffentlichen Sitzung teil
Dienstag, 5. November 2024 um 19:30 Uhr im Rathaus von Neuilly-sur-Marne, im Hochzeitssaal, im ersten Stock
Konsultieren Sie die Ermittlungsakte und geben Sie Ihre Meinung ab
- Auf der Website, die der Umfrage gewidmet ist: www.registre-numerique.fr/dup-projet-bus-bord-de-marne
- An den Orten der Permanenzen und in den 3 betroffenen Präfekturen
- Per Brief an den Untersuchungsausschuss: an den Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses zum Projekt Bus Bord de Marne
Präfektur Val-de-Marne
DCPPAT/BEPUP
21/29 avenue du Général de Gaulle
94.000 CRETEIL
- Per E-Mail an den Untersuchungsausschuss: [email protected]
Sie können das Informationspaket auch hier einsehen.
Austausch mit dem Untersuchungsausschuss
Permanenzen im Rathaus
Rathaus von Perreux-sur-Marne:
Im ersten Stock, im Ausschusssaal
- Dienstag, 15. Oktober von 14:00 bis 17:00 Uhr
- Montag, 28. Oktober von 8:30 bis 11:30 Uhr
- Mittwoch, 13. November von 14:30 bis 17:30 Uhr
Stadt Fontenay-sous-Bois
Technische Dienste und Stadtplanung, Direktion für Stadtentwicklung, 6 rue de l'Ancienne Mairie
- Dienstag, 15. Oktober von 14:00 bis 17:00 Uhr
- Freitag, 8. November von 9:00 bis 12:00 Uhr
Rathaus von Neuilly-Plaisance
Saal der gewählten Beamten
- Samstag, 19. Oktober von 9:00 bis 12:00 Uhr
- Freitag, 8. November von 14:00 bis 17:00 Uhr
Rathaus von Neuilly-sur-Marne
Im zweiten Stock, im Guérin-Zimmer
- Samstag, 19. Oktober von 9:00 bis 12:00 Uhr
- Donnerstag, 31. Oktober von 9:00 bis 12:00 Uhr
- Freitag, 8. November von 15:00 bis 18:00 Uhr
Rathaus von Gagny
Salon Lucien Millet
- Montag, 14. Oktober von 14:00 bis 17:00 Uhr
- Dienstag, 29. Oktober von 9:00 bis 12:00 Uhr
Rathaus von Gournay-sur-Marne
Hochzeitssaal
- Freitag, 18. Oktober von 14:00 bis 17:00 Uhr
- Mittwoch, 30. Oktober von 9:00 bis 12:00 Uhr
Rathaus von Chelles
Stadtratssaal
- Samstag, 19. Oktober von 9:00 bis 12:00 Uhr
Mobile Hotlines
- Bahnhof Val de Fontenay: auf dem Vorplatz des RER-Bahnhofs, Dienstag, 29. Oktober von 9:30 bis 12:00 Uhr
- Bahnhof Neuilly-Plaisance: auf dem Vorplatz des RER-Bahnhofs, Dienstag, 29. Oktober von 15:00 bis 18:00 Uhr
- Bahnhof Chelles-Gournay: auf dem Vorplatz des RER-Bahnhofs, Montag, 4. November von 14:00 bis 17:00 Uhr
Alle Informationen finden Sie auf der Website, die der öffentlichen Umfrage gewidmet ist