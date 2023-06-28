Öffentliche Anhörung zum Sanierungsprojekt des Bahnhofsmastes Val de Fontenay

Veröffentlichungsdatum: 23. April 2021

Vom 23. April bis 26. Mai 2021 findet die von der Präfektur Val-de-Marne organisierte öffentliche Befragung zum Sanierungsprojekt des Bahnhofsmasts Val de Fontenay statt.

Der Pol Val de Fontenay und der Bus Bords de Marne

Das Projekt des Knotenpunkts Val de Fontenay umfasst die Neugestaltung des öffentlichen Raums rund um den Bahnhof und insbesondere die Neuqualifizierung des Busmastes. In diesem Stadium der Studien integriert es die Ankunft der Endstation des Busbahnhofs Bords de Marne in den Busmast und berücksichtigt seinen Bahnhof Carnot/Bobet gegenüber der Allée des Sablons. Die Teams der beiden Projekte (Bus Bords de Marne und Pole Val de Fontenay) arbeiten eng zusammen, und die Lehren aus der Konsultation von Bus Bords de Marne werden in zukünftige Studien einfließen, um die Sanierung des Bahnhofsmasts Val de Fontenay zu vertiefen.