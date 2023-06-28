Öffentliche Anhörung zum Sanierungsprojekt des Bahnhofsmastes Val de Fontenay
Veröffentlicht am-
Aktualisiert am
Veröffentlichungsdatum: 23. April 2021
Vom 23. April bis 26. Mai 2021 findet die von der Präfektur Val-de-Marne organisierte öffentliche Befragung zum Sanierungsprojekt des Bahnhofsmasts Val de Fontenay statt.
Der Pol Val de Fontenay und der Bus Bords de Marne
Das Projekt des Knotenpunkts Val de Fontenay umfasst die Neugestaltung des öffentlichen Raums rund um den Bahnhof und insbesondere die Neuqualifizierung des Busmastes. In diesem Stadium der Studien integriert es die Ankunft der Endstation des Busbahnhofs Bords de Marne in den Busmast und berücksichtigt seinen Bahnhof Carnot/Bobet gegenüber der Allée des Sablons. Die Teams der beiden Projekte (Bus Bords de Marne und Pole Val de Fontenay) arbeiten eng zusammen, und die Lehren aus der Konsultation von Bus Bords de Marne werden in zukünftige Studien einfließen, um die Sanierung des Bahnhofsmasts Val de Fontenay zu vertiefen.
Der Kontext des Sanierungsprojekts des Bahnhofsmastes Val de Fontenay
Der Bahnhofsmast Val de Fontenay wird bis 2035 tiefgreifende Veränderungen erfahren: Die Fahrgastzahlen werden aufgrund der Inbetriebnahme neuer öffentlicher Verkehrslinien (Straßenbahn T1, Metro 1, Metro 15 und RER E, die nach Westen verlängert wurden, und der Bus Bords de Marne) um 115 % steigen, und in der Nähe sind fast 600.000 m² Stadtprojekte geplant. Um diese Entwicklungen zu unterstützen und den Betrieb des Bahnhofs und seine Zugänge mit allen Verkehrsmitteln zu verbessern, wird der Knotenpunkt Val-de-Fontenay komplett neu gestaltet.
Um mehr über das Projekt zu erfahren und an der öffentlichen Befragung teilzunehmen:
Besuchen Sie die Projektwebsite: reamenagement-gare-val-de-fontenay.fr/lenquete-publique
Laden Sie das zur Untersuchung eingereichte Projektinformationspaket herunter.