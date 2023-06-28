Tests von Doppelgelenkbussen am Bahnhof Chelles

Veröffentlichungsdatum: 14. April 2023

Im Rahmen der Studien des Projekts Bus Bords de Marne werden am Dienstag, den 18. April 2023 zwischen 9:30 und 12:00 Uhr am Bahnhof Chelles-Gournay Wendetests mit einem 24 Meter langen Doppelgelenkbus durchgeführt, der im Netz Metz Métropole eingesetzt wird.

Mitarbeiter von Île-de-France Mobilités, lokale Behörden, die Stadtpolizei und Transportunternehmen werden anwesend sein, um den reibungslosen Ablauf der Tests zu gewährleisten, den Passagierfluss vor dem Bahnhof zu sichern und den Verkehr auf der Avenue de la Résistance zu steuern.

Der Bus wird am frühen Morgen im Konvoi auf der Avenue Gendarme Castermant (an den städtischen Werkstätten) ankommen. Auch die Stadtpolizei wird an diesem Ort anwesend sein, um den Verkehr zu regeln.

Wir bemühen uns, Störungen während der Tests so gering wie möglich zu halten, und danken Ihnen für Ihr Verständnis.