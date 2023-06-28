Ende der Vorkonsultation zum Busprojekt Bords de Marne!

Veröffentlichungsdatum: 9. Februar 2021

Drei Monate nach dem Start endete die Vorkonsultation zum Projekt Bus Bords de Marne am 8. Februar 2021. Insgesamt gingen zwischen dem 9. November 2020 und dem 8. Februar 2021 mehr als 800 Bewertungen* über die Website, die Mitmachkarte, den T-Gutschein oder während der verschiedenen organisierten Treffen ein.

Île-de-France Mobilités und seine Partner danken allen, die an der Konsultation zum Projekt Bus Bords de Marne teilgenommen und sich die Zeit genommen haben, ihre Meinungen und Vorschläge zu formulieren.

In den kommenden Wochen wird das Projektteam all diese Beiträge lesen, analysieren und Lehren und Orientierungen für zukünftige Studien ziehen. Das Ganze wird in einem Dokument namens "bilan de la consultation" niedergeschrieben, das dann vom Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités genehmigt wird.

Am Ende dieses Prozesses werden die Ergebnisse der Konsultation veröffentlicht und auf dieser Website zur Verfügung gestellt.

Wenn Sie über die Veröffentlichung der Ergebnisse der Konsultation und den Fortschritt des Projekts auf dem Laufenden gehalten werden möchten, abonnieren Sie hier die Neuigkeiten. Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung über jede neue Nachricht.