Ende der Vorkonsultation zum Busprojekt Bords de Marne!
Veröffentlichungsdatum: 9. Februar 2021
Drei Monate nach dem Start endete die Vorkonsultation zum Projekt Bus Bords de Marne am 8. Februar 2021. Insgesamt gingen zwischen dem 9. November 2020 und dem 8. Februar 2021 mehr als 800 Bewertungen* über die Website, die Mitmachkarte, den T-Gutschein oder während der verschiedenen organisierten Treffen ein.
Île-de-France Mobilités und seine Partner danken allen, die an der Konsultation zum Projekt Bus Bords de Marne teilgenommen und sich die Zeit genommen haben, ihre Meinungen und Vorschläge zu formulieren.
In den kommenden Wochen wird das Projektteam all diese Beiträge lesen, analysieren und Lehren und Orientierungen für zukünftige Studien ziehen. Das Ganze wird in einem Dokument namens "bilan de la consultation" niedergeschrieben, das dann vom Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités genehmigt wird.
Am Ende dieses Prozesses werden die Ergebnisse der Konsultation veröffentlicht und auf dieser Website zur Verfügung gestellt.
der Entscheidungsprozess und die Organe von Ile-de-France Mobilités
Die von Île-de-France Mobilités durchgeführten Verkehrsprojekte sind das Ergebnis einer Partnerschaft mit allen lokalen Behörden und Geldgebern.
So werden in jeder wichtigen Phase eines Projekts, wie z. B. dem Bus Bords de Marne, das Projekt und die Entscheidungen in verschiedenen Gremien vorgestellt und diskutiert (technische Ausschüsse mit technischen Diensten, Begleitausschuss mit gewählten Vertretern und Geldgebern usw.). Die Entscheidungen werden letztendlich vom Verwaltungsrat von Ile-de-France Mobilités getroffen, der sich aus gewählten Vertretern der Region Île-de-France und der Departements sowie Vertretern der EPCI, der Industrie- und Handelskammer und des nationalen Verbands der Verkehrsnutzerverbände zusammensetzt.
*Die endgültigen und konsolidierten Zahlen werden in der Konsultationsbilanz mitgeteilt. Sie können sich noch weiterentwickeln, insbesondere während sie darauf warten, die neuesten T-Gutscheine per Post zu erhalten.
Bildunterschrift: Die Hygienemaßnahmen wurden bei allen Sitzungen der Konsultation eingehalten (Tragen einer Maske, Desinfektion der Hände mit hydroalkoholischem Gel vor der Verteilung von Flugblättern).