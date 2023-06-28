Aktualisierte Fahrpläne für Reisende und lokale Treffen!

Veröffentlichungsdatum: 15. Januar 2021

Nach der Ankündigung des Premierministers am 14.01.01., die Ausgangssperre auf 18:00 Uhr vorzuziehen (Gesundheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Pandemie), informieren wir Sie, dass Reisende und lokale Treffen an denselben Daten mit neuen Zeitplänen beibehalten werden:

Montag, 18. Januar von 16:00 bis 18:00 Uhr – Treffen von Reisenden und Nähe

Parvis de la piscine Belvaux zwischen 2 Haltestellen der Linie 113 – Le Perreux-sur-Marne

Dienstag, 19. Januar von 16 bis 18 Uhr – Treffen Sie Reisende

Bahnhof Val de Fontenay – Fontenay-sous-Bois

Sonntag, 24. Januar von 10 bis 12 Uhr – Proximity-Treffen

Avenue du Maréchal Foch vor dem Marché du Centre-Ville – Neuilly Plaisance

Dienstag, 26. Januar von 16 bis 18 Uhr – Treffen Sie Reisende

Bahnhof Chelles-Gournay

Donnerstag, 28. Januar von 7:30 bis 9:30 Uhr – Treffen von Reisenden und Nähe

Bushaltestelle 113 – Place de la résistance – Neuilly-sur-Marne

