Gelenkbusse für die Linie 113 während des Wartens auf den Bus Bords de Marne

Veröffentlichungsdatum: 22. Juni 2022

Ile-de-France Mobilités setzt sein Engagement fort, den Busverkehr, den Nahverkehr und den Fahrgastkomfort kurzfristig zu verbessern. Bis zur Inbetriebnahme des Busses Bords de Marne wurden am 20. Juni 2022 fünf Standardbusse der Linie 113 durch geräumigere Gelenkbusse ersetzt.

Der nächste Schritt besteht darin, einen neuen Standort für eine komplette Flotte von Gelenkfahrzeugen zu finden. In der Tat sind heute die Busbetriebszentren des Sektors überlastet. Ile-de-France Mobilités arbeitet in dieser Richtung eng mit den lokalen Behörden und insbesondere mit der Stadt Neuilly-sur-Marne zusammen, um Ihnen eine angenehmere Reise zu bieten!