Melden Sie sich für den Beratungsworkshop "Fokus auf das ZAC Maison Blanche et Ville-Evrard" an!
Veröffentlichungsdatum: 23. Januar 2021
Ein Workshop-Fokus auf das Gebiet des "ZAC Maison Blanche et Ville-Evrard" wird von Ile-de-France Mobilités am Samstag, den 6. Februar 2021, von 9 bis 12 Uhr, per Videokonferenz organisiert.
Es sind noch ein paar Plätze frei! Um teilzunehmen, registrieren Sie sich, indem Sie hier klicken
Der Workshop findet wie folgt statt:
- EINLEITUNG
- TEIL 1: Vorstellung des Sektors: von Ville-Evrard bis zum ZAC Maison Blanche in Neuilly-sur-Marne
- TEIL 2: Workshop in Untergruppen: Sammlung von Meinungen / Kommentaren / Beiträgen zum vorgestellten Projekt
- TEIL 3: Berichterstattung über die Arbeit der Untergruppen im Plenum
- FAZIT