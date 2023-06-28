Bus

Melden Sie sich für den Beratungsworkshop "Fokus auf das ZAC Maison Blanche et Ville-Evrard" an!

Veröffentlichungsdatum: 23. Januar 2021

Ein Workshop-Fokus auf das Gebiet des "ZAC Maison Blanche et Ville-Evrard" wird von Ile-de-France Mobilités am Samstag, den 6. Februar 2021, von 9 bis 12 Uhr, per Videokonferenz organisiert.

Es sind noch ein paar Plätze frei!  Um teilzunehmen, registrieren Sie sich, indem Sie hier klicken

Der Workshop findet wie folgt statt:

  • EINLEITUNG
  • TEIL 1: Vorstellung des Sektors: von Ville-Evrard bis zum ZAC Maison Blanche in Neuilly-sur-Marne
  • TEIL 2: Workshop in Untergruppen: Sammlung von Meinungen / Kommentaren / Beiträgen zum vorgestellten Projekt
  • TEIL 3: Berichterstattung über die Arbeit der Untergruppen im Plenum
  • FAZIT