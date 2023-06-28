Melden Sie sich für den Beratungsworkshop "Fokus auf die Leclerc-Kreuzung und das Dreieck Val de Fontenay" an!
Veröffentlichungsdatum: 19. Januar 2021
Ein Workshop-Fokus auf das Gebiet "Carrefour Leclerc / Triangle Val de Fontenay" wird von Ile-de-France Mobilités an diesem Samstag, dem 23. Januar 2021, von 9 bis 12 Uhr per Videokonferenz organisiert.
Es sind noch ein paar Plätze frei! Um teilzunehmen, registrieren Sie sich, indem Sie hier klicken
Der Workshop findet wie folgt statt:
- EINLEITUNG
- TEIL 1: Vorstellung des Sektors: von der Kreuzung General Leclerc bis zum Val de Fontenay
- TEIL 2: Workshop in Untergruppen: Sammlung von Meinungen / Kommentaren / Beiträgen zum vorgestellten Projekt
- TEIL 3: Berichterstattung über die Arbeit der Untergruppen im Plenum
- FAZIT