Start der MECDU-Konsultation!

Ile-de-France Mobilités lädt Sie ein, Ihre Meinung zur Kompatibilität der städtebaulichen Dokumente (MECDU) abzugeben, die für die Realisierung des Projekts erforderlich sind.

Nutzen Sie vom 16. Oktober bis 12. November 2023 diese Konsultation, um sich zur Vereinbarkeit des lokalen Stadtplans (PLU) von Perreux-sur-Marne zu äußern.

Diese regulatorische Konsultation zielt daher nicht darauf ab, die Zweckmäßigkeit des Projekts Bus Bord de Marne zu erörtern, da es bereits im Jahr 2020 einer vorherigen Konsultation unterzogen wurde. Die Entwicklungen des Projekts werden Gegenstand einer neuen Phase der öffentlichen Konsultation während der öffentlichen Anhörung sein.

Was ist MECDU?

Die Vereinbarkeit von städtebaulichen Dokumenten ist ein Verfahren, das die Berücksichtigung des Projekts durch das/die städtebauliche(n) Dokument(e) garantiert, indem einige seiner gesetzlichen Bestimmungen angepasst und geändert werden.

Interessiert an dieser Beratung? Um alle Tools zu verstehen und Ihnen zu helfen, das Verfahren und seine Modalitäten zu verstehen, finden Sie unten:

