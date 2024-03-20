Bus

Neue LinieVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Öffentliche Sitzung morgen: Entwicklung in Perreux-sur-Marne und Fontenay-sous-bois im Fokus

Veröffentlicht am

Das Projektteam wird Sie morgen Abend treffen, um die Entwicklungen des Projekts seit der Vorkonsultation vorzustellen, wobei der Schwerpunkt auf den Entwicklungen in Fontenay-sous-Bois und Perreux-sur-Marne liegt.

  • Öffentliche Sitzung Donnerstag, 21. März 2024 von 19:30 bis 21:30 Uhr
    Rathaus von Perreux-sur-Marne

In der Zwischenzeit können Sie sich die Videopräsentation des Projekts ansehen.

3 weitere Treffen sind geplant:

  • Öffentliche Sitzung Dienstag, 2. April 2024 von 19 bis 21 Uhr
    Rathaus von Neuilly-sur-Marne
    Die Einrichtungen in Neuilly-sur-Marne im Fokus
  • Öffentliche Sitzung Donnerstag, 4. April von 19:30 bis 21:30 Uhr
    Gemeindehaus von Neuilly-Plaisance
    Konzentrieren Sie sich auf die Einrichtungen in Neuilly-Plaisance
  • Treffen Sie Reisende
    Montag, 25. März von 17:30 bis 19:30 Uhr
    Vorplatz des Busbahnhofs Chelles-Gournay
    Konzentrieren Sie sich auf die Einrichtungen in Chelles