Newsletter Nr. 1: Eine neue Studienphase beginnt

Veröffentlichungsdatum: 10. Mai 2021

Der erste Newsletter des Projekts Bus Bords de Marne ist erschienen. Bewertung der Konsultation, Vorstellung anstehender Studien und nächster Schritte... Finden Sie auf wenigen Seiten alle Neuigkeiten des Projekts.

Nach der Genehmigung der Ergebnisse der Konsultation durch den Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités am 14. April 2021 werden die Studien des Projekts Bus Bords de Marne wieder aufgenommen.

Diese Studien, die von Île-de-France Mobilités in enger Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden durchgeführt werden, werden es ermöglichen, die für die Planung des Projekts erforderlichen technischen Daten zu sammeln, seine Merkmale und seine städtische Integration zu spezifizieren, seine Auswirkungen auf die Umwelt zu ermitteln und seine erste sozioökonomische Bewertung zu erstellen.

Insbesondere werden neue Straßenverkehrsstudien die Auswirkungen des Projekts Bus Bords de Marne auf die Verkehrsbedingungen auf der RD34 und im weiteren Sinne auf die angrenzenden Straßen bewerten, um die Wahl der Entwicklung zu informieren, die letztendlich der öffentlichen Anhörung unterzogen wird.

Darüber hinaus wird das Umweltfoto des Territoriums, der sogenannte "Ausgangszustand", erstellt. Luftqualität, Fauna und Flora, Lärm... Viele Themen werden untersucht. Anschließend werden die potenziellen Auswirkungen des Projekts unter verschiedenen Szenarien bewertet.

Die Ergebnisse der Studien werden nach und nach mit den Gemeinden und Projektpartnern über bestehende Dialogforen und dann mit Verbänden und der Öffentlichkeit geteilt.

Diese Studienphase wird sich bis zur öffentlichen Anhörung erstrecken, die für 2023 geplant ist.