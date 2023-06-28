Neue Konsultationsmethode: Ile-de-France Mobilités stellt der Öffentlichkeit eine gebührenfreie Nummer zur Verfügung

Veröffentlichungsdatum: 14. Dezember 2020

Haben Sie eine Meinung zum Projekt Bus Bords de Marne?

Sie können Ihren Beitrag in den partizipativen Bereichen der Website hinterlegen und Ihre Meinung jetzt auch telefonisch mitteilen.

Die Teams von Ile-de-France Mobilité stehen Ihnen unter 0 805 38 58 83 (kostenlose Nummer) zur Verfügung:

Mittwoch, 16. Dezember 2020 von 18 bis 20 Uhr

Mittwoch, 13. Januar 2021 von 12:00 bis 14:00 Uhr

Mittwoch, 27. Januar 2021 von 12:00 bis 14:00 Uhr

Mittwoch, 3. Februar 2021 von 18 bis 20 Uhr

Diese 4 Telefon-Hotlines sind nach angepassten Zeitplänen organisiert und die Dauer jeder Kommunikation wird begrenzt, um den Ausdruck der größtmöglichen Anzahl zu ermöglichen.

Bevorstehende Treffen im Januar

Zusätzlich zu diesen Permanenzen tun die Teams von Ile-de-France Mobilités ihr Möglichstes, um sicherzustellen, dass die physischen Treffen, die ursprünglich vor der Ankündigung der Ausgangsbeschränkungen geplant waren, im Januar stattfinden können. Sollte dies nicht möglich sein, würde ein Remote-Meeting (z. B. Videokonferenz) angesetzt.

Bleiben Sie über die neuen Modalitäten auf dem Laufenden: Abonnieren Sie hier, um eine E-Mail-Benachrichtigung zu erhalten.

Die Konsultation wird auch auf der Website fortgesetzt: um teilzunehmen, ist es hier!