Nehmen Sie an der Beratung zum Projekt teil!

Veröffentlichungsdatum: 29. Oktober 2020

Nehmen Sie vom 9. November 2020 bis zum 8. Februar 2021 an der öffentlichen Konsultation des Projekts Bus Bords de Marne teil. Es ist eine Zeit der Information und des Austauschs, die es ermöglicht, das Projekt zu bereichern und es dank Meinungen weiterzuentwickeln. Anwohner, Nutzer der ehemaligen RN34, Reisende, Unternehmen, Vereine, Gemeinden usw. : Ihr seid alle eingeladen mitzumachen!

Nach den Ankündigungen der Regierung im Zusammenhang mit der Gesundheitskrise und dem nationalen Lockdown werden alle geplanten physischen Treffen neu angepasst. Bleiben Sie über die neuen Modalitäten auf dem Laufenden: Abonnieren Sie hier, um eine E-Mail-Benachrichtigung zu erhalten.

Die Konsultation bleibt auf der Website offen: Um teilzunehmen, ist es hier!