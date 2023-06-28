Verwandtes Projekt: Öffentliche Anhörung zum Erweiterungsprojekt Metro 1

Vom 31. Januar bis 2. März 2022 findet die öffentliche Anhörung zum Projekt zur Verlängerung der Metrolinie 1 in Val de Fontenay statt, ein wichtiger Schritt, der von der Präfektur Val-de-Marne organisiert wird, um sich zu informieren und ihre Meinung zu dem Projekt abzugeben.

Das Projekt zur Erweiterung der Metro 1 und des Busses Bords de Marne

Dieses Projekt, das gemeinsam von Île-de-France Mobilités und RATP geleitet wird, sieht die Schaffung von 3 neuen Stationen vor – Les Rigollots, Grands Pêchers und Val de Fontenay. Mit diesen drei neuen Stationen bietet die Erweiterung den zukünftigen Nutzern des Busses Bords de Marne, die in Val de Fontenay umsteigen, eine alternative Transportroute. Es wird rund 73.500 Einwohner von Vincennes, Fontenay-sous-Bois und Montreuil besser bedienen und die Robustheit des Verkehrsnetzes durch ein effizientes Netz stärken. Sie wird eine wichtige Verbindung mit der RER A und E, der zukünftigen Linie 15 östlich des Grand Paris Express, der zukünftigen Verlängerung der Straßenbahn T1 sowie dem Bus Bords de Marne am Bahnhof Val de Fontenay bieten. Es wird eine zuverlässige und komfortable Alternative zum Auto bieten und so zum Ziel der nachhaltigen Entwicklung der Ile-de-France beitragen. Auf dieser Verlängerung werden täglich weitere 95.000 Fahrgäste erwartet.