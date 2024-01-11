Rückblick auf den Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités vom 7. Dezember 2023

Am 7. Dezember 2023 genehmigte der Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités den Grundsatzplan (SDP) des Projekts Bus Bords de Marne sowie die Untersuchungsakte vor der Erklärung der Gemeinnützigkeit (DEUP).

Was ist das Prinzipdiagramm?

Das Grundsatzdiagramm dient zur Erstellung der Untersuchungsakte vor der Gemeinnützigkeitserklärung. Es definiert das funktionale Programm des Vorhabens in Bezug auf städtische und ökologische Integration, Betrieb, Sicherheit, Intermodalität und unter Berücksichtigung der Empfehlungen, die sich aus der Konsultation ergeben. Es spezifiziert die Kosten und den Zeitplan des Projekts unter Berücksichtigung potenzieller Risiken und Eventualitäten. Das Programm wird nach der öffentlichen Anhörung am Ende der Vorprojektstudien endgültig festgelegt.

Laden Sie die Beratungen des Verwaltungsrats von Île-de-France Mobilités herunter, indem Sie hier klicken, und das vollständige Diagramm, indem Sie hier klicken.

Wie geht es weiter? Die öffentliche Untersuchung

Das Projekt wird nun mit der Vorbereitung der Untersuchung vor der Gemeinnützigkeitserklärung fortgesetzt. Die Untersuchungsakte, in der das Projekt und seine Auswirkungen auf die Umwelt detailliert dargestellt werden, wird von den staatlichen Diensten unter der Leitung der Präfektur Val-de-Marne in Zusammenarbeit mit den Präfekturen Seine-Saint-Denis und Seine-et-Marne geprüft.

Diese Akte wird während der öffentlichen Untersuchung, einem wichtigen regulatorischen Schritt vor Beginn der Arbeiten, die unter der Schirmherrschaft einer unabhängigen Untersuchungskommission durchgeführt wird, von der Öffentlichkeit eingesehen und kommentiert werden können. Die öffentliche Anhörung ist vorbehaltlich des von der Präfektur festgelegten Zeitplans für die zweite Hälfte des Jahres 2024 geplant.

Weitere Informationsveranstaltungen können im Laufe des Jahres organisiert werden.

Um über die Sitzungen und Termine der Umfrage auf dem Laufenden zu bleiben, können Sie hier die Neuigkeiten des Projekts abonnieren. Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn diese Daten bekannt sind.

Die Projektwebsite wird demnächst entsprechend dem Inhalt des Rahmendiagramms aktualisiert.