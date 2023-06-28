Rückblick auf den Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités vom 8. Oktober 2020

Veröffentlichungsdatum: 8. Oktober 2020

Am 8. Oktober 2020 genehmigte der Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités das Dossier der Ziele und Hauptmerkmale (DOCP) des Projekts Bus Bords de Marne sowie die Modalitäten der vorherigen Konsultation, die mit Anwohnern, Nutzern der ehemaligen RN 34, Fahrgästen, Unternehmen, lokalen Verbänden, lokalen Behörden und allen anderen betroffenen Personen stattfinden wird.

Anlässlich dieser Sitzung wurde auch die Finanzierungsvereinbarung für detaillierte Studien des Grundschemas und der öffentlichen Untersuchung zwischen dem Staat, der Region Île-de-France und den Departements Seine-et-Marne und Seine-Saint-Denis für einen Betrag von 2,5 Mio. EUR ohne Steuern bestätigt.

