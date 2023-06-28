Ein Rückblick auf die Tests des Doppelgelenkbusses in Chelles

Veröffentlichungsdatum: 20. April 2023

Am Dienstag, den 18. April, führten die Teams des Projekts Bus Bords de Marne mit Unterstützung von Spediteuren, der Stadt, der Stadtpolizei und der Agglomerationsgemeinschaft Paris Vallée de la Marne Wende- und Andocktests mit einem 24 Meter langen Doppelgelenkbus auf der Avenue du Maréchal Foch und am Bahnhof Chelles-Gournay durch. Dieser Bus wird derzeit auf dem Metz-Netz eingesetzt und wurde Île-de-France Mobilités für diese Tests zur Verfügung gestellt.

Das Ziel? Überprüfung der Vereinbarkeit der im Rahmen des Projekts Bus Bords de Marne geplanten Entwicklungen zur Aufnahme der Endstation dieser neuen hochrangigen Buslinie, die Val de Fontenay bis 2030 mit Chelles-Gournay verbinden soll.

Dieser Bustyp, der mehr Kapazität hat als die herkömmlichen und gelenkigen Busse, die derzeit auf der Linie 113 verkehren, kann etwa 150 Fahrgäste befördern, um den Mobilitätsbedürfnissen auf dieser neuen Strecke gerecht zu werden.

Die Studien werden im Hinblick auf die für 2024 geplante öffentliche Anhörung zu dem Projekt fortgesetzt.

Um auf dem Laufenden zu bleiben, abonnieren Sie die Neuigkeiten des Projekts!