Öffentliche Sitzung heute, Donnerstag, 4. April: Schwerpunkt auf Entwicklungen in Neuilly-Plaisance
Veröffentlicht am
Das Projektteam wird Sie heute Abend treffen, um die Entwicklungen des Projekts seit der Vorkonsultation vorzustellen, wobei der Schwerpunkt auf den Entwicklungen in Neuilly-Plaisance liegt.
- Öffentliche Sitzung Donnerstag, 4. April 2024 von 19:30 bis 21:30 Uhr
Salle des fêtes de Neuilly-Plaisance (11 avenue du Maréchal Foch)
In der Zwischenzeit können Sie sich die Videopräsentation des Projekts ansehen.