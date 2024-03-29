Öffentliche Sitzung am Dienstag: Fokus auf Entwicklungen in Neuilly-sur-Marne
Das Projektteam wird Sie am Dienstagabend treffen, um die Entwicklungen des Projekts seit der Vorkonsultation vorzustellen, wobei der Schwerpunkt auf den Entwicklungen in Neuilly-sur-Marne liegt
- Öffentliche Sitzung Dienstag, 2. April 2024 von 19 bis 21 Uhr
Rathaus von Neuilly-sur-Marne (1 place François Mitterrand)
In der Zwischenzeit können Sie sich die Videopräsentation des Projekts ansehen.
Nach zwei weiteren Treffen in Perreux-sur-Marne und Chelles in den letzten Wochen ist am Donnerstag ein letztes Treffen angesetzt:
- Öffentliche Sitzung Donnerstag, 4. April von 19:30 bis 21:30 Uhr
Gemeindehaus von Neuilly-Plaisance
Konzentrieren Sie sich auf die Einrichtungen in Neuilly-Plaisance