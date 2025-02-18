Öffentliche Anhörung: Befürwortende Stellungnahme zum Projekt!

Im Anschluss an die öffentliche Anhörung zum Projekt Bus Bords de Marne, die vom 14. Oktober bis zum 13. November 2024 stattfand, gab die unabhängige Untersuchungskommission eine befürwortende Stellungnahme zum Antrag auf Erklärung der Gemeinnützigkeit des Projekts und zur Vereinbarkeit der geplanten städtebaulichen Dokumente ab.

Die Untersuchungskommission ist insbesondere der Ansicht, "nachdem sie die Vor- und Nachteile dieses Projekts bewertet hat, dass seine Ergebnisse positiv sind".

Diese befürwortende Stellungnahme ist mit zwei Vorbehalten und sechs Empfehlungen versehen.

Die Vorbehalte beziehen sich auf die Sicherung der Verkehrsströme rund um den Bahnhof Neuilly-Plaisance und den Verzicht auf den geplanten Erwerb des Privatparkplatzes Pérotin in Chelles.

Die Empfehlungen beziehen sich auf: die Analyse der aktuellen Fahrzeiten der 113 und der Auswirkungen auf die Verkehrsverschiebungen auf den angrenzenden Straßen, den Vergleich der Straßenverkehrsmodelle mit der tatsächlichen Verkehrsentwicklung, die Untersuchung mehrerer Varianten (um das Risiko von Staus am Rande von Neuilly-Plaisance/Le Perreux-sur-Marne zu verringern, um eine Station zwischen den Bahnhöfen Rue du Port und Pointe de Gournay hinzuzufügen), Optimierung der Kosten und Verbesserung des Service des Busses 113 bis zur Inbetriebnahme des Projekts.