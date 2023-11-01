Veröffentlichte Beiträge

Bus

Neue LinieVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Veröffentlicht am

Mecdu BBM Beratung|Le Perreux-sur-Marne

Non à l'isolement du quartier des Joncs Marins

Wir befinden uns bereits in einem isolierten Viertel des Stadtzentrums von Perreux, warum zentrale Busspuren hinzufügen, die das Viertel Joncs Marins noch mehr isolieren werden, da die Ringstraße Pari

Veröffentlicht am

Mecdu BBM Beratung|Le Perreux-sur-Marne

Non à la séparation du Perreux en deux

Die von Ihnen vorgeschlagene zentrale Straße wird die Stadt in zwei Teile teilen und das Viertel der Meeresbinsen noch isolierter machen. Behalten Sie die Busspuren bei, wie sie bereits auf dem Boule

Veröffentlicht am

Mecdu BBM Beratung|Le Perreux-sur-Marne

Un nouveau mur de Berlin au Perreux

Hallo In der PLU von Perreux besteht Madame la Maire auf der Notwendigkeit, das Viertel der Meeresbinsen besser mit dem Rest der Stadt zu verbinden. Ihr Projekt bewirkt genau das Gegenteil. Die Zug

Veröffentlicht am

Mecdu BBM Beratung|Le Perreux-sur-Marne

Plu du Perreux sur Marne

Das Busprojekt am Ufer der Marne führt zur Entfernung vieler Parkplätze, bld Alsace Lorraine, Nordseite ungerade Nummern. Dies zum Nachteil der Anfänge. Die Plu schreibt vor, dass sich die Unternehmen

Veröffentlicht am

Mecdu BBM Beratung|Le Perreux-sur-Marne

Pas de voies centrales pour le Bus des Bords de Marne sur Le Perreux

Das Projekt wird das Viertel Joncs Marins vom Stadtzentrum von Perreux abschneiden. Warum nicht die derzeitigen 2 Busstimmen in jede Richtung beibehalten, anstatt zentrale Busspuren anlegen zu wolle

Veröffentlicht am

Mecdu BBM Beratung|Le Perreux-sur-Marne

Avis Association AGIR POUR LE PERREUX-SUR-MARNE

APLP-Hinweis Als anerkannter lokaler Verein nahm APLP an der BBM-Vorkonsultation zum ersten Projekt teil, die 2020 und 2021 stattfand. Unser Verband hat eine Stellungnahme eingereicht, in der er se

Veröffentlicht am

Mecdu BBM Beratung|Le Perreux-sur-Marne

Une MCDU pertinente pour un projet utile, économique et écologique

Ich stimme den in diesem MCDU-Dokument vorgeschlagenen Anpassungen voll und ganz zu. Da ich seit etwa fünfzehn Jahren im Stadtteil Binsen von Perreux-sur-Marne lebe, kann ich die Schlussfolgerungen

Veröffentlicht am

Mecdu BBM Beratung|Le Perreux-sur-Marne

Bus 113 : Nogent RER <--> Chelles toujours j'espère ?

Hallo, 1) Ich verstehe nicht: Die Route zum/vom RER-Bahnhof Nogent/Marne ist nicht angegeben. Draußen ist es die aktuelle Route der 113. Sie werden uns nicht sagen, dass Sie beabsichtigen, die Fahrt

Veröffentlicht am

Mecdu BBM Beratung|Neuilly-Plaisance à Neuilly-sur-Marne

Pour

Das Interesse dieses Projekts besteht (laut Ile de France mobilités) darin, "ein schnelles, zuverlässiges und komfortables Transportmittel anzubieten" Aber wie kann man schnell sein, wenn Busse im Au

Veröffentlicht am

Mecdu BBM Beratung|Le Perreux-sur-Marne

Liaison RER A de Nogent sur Marne et évaluation des bouchons.

Es ist überraschend, dass der "Rückzug" nicht auch den RER-Bahnhof Nogent-sur-Marne betrifft. Ich fordere daher, dass wir die Verlängerung des Projekts bis zur RER-A-Station Nogent-sur-Marne untersuch