Finanzierung und Akteure

Die Region Île-de-France

Um der Nachfrage aller Nutzer gerecht zu werden, investiert die Region stark in die Modernisierung und den Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes. Es unterstützt auch die Entwicklung des täglichen Radfahrens sowie neue Nutzungen der Straße wie Fahrgemeinschaften oder Fahrspuren, die für Busse und Taxis reserviert sind. Sie entwickelt eine entschlossene Politik zur Bekämpfung von Staus und zur Unterstützung von Straßeninnovationen. Gemeinsam mit Île-de-France Mobilités hat die Region seit 2016 die Verkehrswende eingeleitet, um die Verkehrsbedingungen der Einwohner der Ile-de-France grundlegend zu verbessern. Die Region Île-de-France ist somit ein Kofinanzierer von 49 % im ticket des Staat-Region-Planvertrags.