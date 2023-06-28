Bus

Neue LinieVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Finanzierung und Akteure

Die Akteure des Projekts

Bild, das den Kunden, die Geldgeber, die durchquerten Gemeinden und die Partner vorstellt.

Auftraggeber: Île de France Mobilités

Förderer: Präfekt der Region Île-de-France, Departement Val de Marne, Departement Seine-Saint-Denis, Departement Seine et Marne, Île-de-France Mobilités

Durchquerte Gemeinden: Chelles, Fontenay-sous-Bois, Gagny, Gournay-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne.

Partner: RATP - SGP - SNCF - SPL Marne-au-Bois, Grand Paris Aménagement - DRAC - BSPP - Netzkonzessionäre - Präfekturen Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis und Seine-et-Marne sowie die damit verbundenen Ausbilderdienste - HAROPA PORT und die Firma Nivet Konzessionär des Hafens von Gournay

Der Kunde und die Geldgeber

Ile-de-France Mobilités

Das Projekt wird unter der Projektleitung von Île-de-France Mobilités durchgeführt. Île-de-France Mobilités konzipiert, organisiert und finanziert den Transport für alle Einwohner der Ile-de-France. Im Herzen des Verkehrsnetzes der Île-de-France bringt Île-de-France Mobilités Akteure (Fahrgäste, gewählte Beamte, Hersteller, Beförderer, Infrastrukturbetreiber) zusammen, investiert und innoviert, um den Service für die Fahrgäste zu verbessern. Sie entscheidet und steuert Projekte zur Entwicklung und Modernisierung des gesamten Verkehrs. Île-de-France Mobilités sorgt für die Einhaltung des Programms, des Zeitplans und der Kosten des Betriebs Bus Bords de Marne, von den ersten Phasen der Beratung bis zur Inbetriebnahme.

Dekoratives Bild
Dekoratives Bild

Der Staat

Die Entwicklung einer kohlenstoffarmen Mobilität bleibt eine wichtige Priorität für den Staat. Um den Herausforderungen des Reisens und den Erwartungen der Einwohner der Ile-de-France gerecht zu werden, setzt sich der Staat außerdem für einen moderneren und effizienteren Verkehr ein. Vernetzte öffentliche Verkehrsmittel, die Verbindungen erleichtern und den täglichen Verkehr im Netz der Île-de-France verbessern.
Mit einem finanziellen Beitrag von 21 % zum Projekt "Bus Bord de Marne" verfolgt der Staat sein regionales Ziel, Mobilitäts- und Entwicklungsprojekte in den Regionen Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis und Seine-et-Marne zu unterstützen.

Dekoratives Bild

Die Region Île-de-France

Um der Nachfrage aller Nutzer gerecht zu werden, investiert die Region stark in die Modernisierung und den Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes. Es unterstützt auch die Entwicklung des täglichen Radfahrens sowie neue Nutzungen der Straße wie Fahrgemeinschaften oder Fahrspuren, die für Busse und Taxis reserviert sind. Sie entwickelt eine entschlossene Politik zur Bekämpfung von Staus und zur Unterstützung von Straßeninnovationen. Gemeinsam mit Île-de-France Mobilités hat die Region seit 2016 die Verkehrswende eingeleitet, um die Verkehrsbedingungen der Einwohner der Ile-de-France grundlegend zu verbessern. Die Region Île-de-France ist somit ein Kofinanzierer von 49 % im ticket des Staat-Region-Planvertrags.

Dekoratives Bild

Das Departement Val de Marne (94)

Das Departement Val-de-Marne setzt sich für die Verbesserung und Entwicklung des Verkehrs im gesamten Val-de-Marnais ein. Die Förderung des öffentlichen Verkehrs und des sanften Verkehrs, die Beruhigung des Autoverkehrs, die Gewährleistung eines besseren Dienstes für das Gebiet und die Verkürzung der Fahrzeiten innerhalb des Departements sind die Hauptziele des Departements Val-de-Marne in Bezug auf den Verkehr. Zu diesem ticket finanziert sie die Projektstudien Bus Bords de Marne bis zu 10%.

Dekoratives Bild

Das Departement Seine-Saint-Denis (93)

Da es sich um ein wichtiges soziales, wirtschaftliches und ökologisches Problem handelt, setzt sich das Departement Seine-Saint-Denis für die Entwicklung aktiver Verkehrsmittel ein und setzt sich für die Verbesserung der Qualität und Quantität des öffentlichen Verkehrsangebots in der Region ein. Sie beteiligt sich aktiv am Ausbau des Busnetzes und der Erweiterung der Metrolinien und unterstützt den Bau der neuen Metrolinien Grand Paris Express. Zu diesem ticket finanziert sie die Projektstudien Bus Bords de Marne bis zu 10%.

Dekoratives Bild

Das Departement Seine-et-Marne (77)

Durch die Beruhigung des Autoverkehrs, die Entwicklung des öffentlichen Verkehrs, des Schülertransports, der lokalen Dienste, der Fahrgemeinschaften und der Fahrradverbindungen ist das Departement Seine-et-Marne eine Gemeinschaft, die sich für die Förderung der Mobilität in Seine-et-Marnais einsetzt. Um dies zu erreichen, unterstützt das Departement zusammen mit den verschiedenen Partnern zahlreiche Projekte in der Region Seine-et-Marne. Zu diesem ticket finanziert sie die Projektstudien Bus Bords de Marne bis zu 10%.

Die Kosten des Projekts

Visualisierung der Projektkosten

Die Infrastruktur wird auf 237 Mio. EUR ohne MwSt. geschätzt, davon 29,6 Mio. EUR ohne MwSt. für den Bau des Buszentrums;

Rollmaterial: 37 Mio. € HT 100% Île-de-France Mobilités

Betrieb: 100% Île-de-France Mobilités

Basierend auf den wirtschaftlichen Bedingungen vom Juni 2023 können diese Kosten um plus oder minus 10 % variieren. Sobald das Projekt für gemeinnützig erklärt wurde, muss ein globales Finanzierungsprotokoll erstellt werden, um die Fortsetzung der Studien und Arbeiten zu ermöglichen.

Der Kalender

Visualisierung, die die wichtigsten Phasen des Projekts identifiziert
Die wichtigsten Etappen des Projekts

Visualisierung, die die wichtigsten Phasen des Projekts identifiziert

  • Auf der Grundlage der Vorstudien fand von November 2020 bis Februar 2021 eine öffentliche Konsultation statt. Diese Phase ermöglichte es, das Projekt zu bereichern und weiterzuentwickeln, damit es den Bedürfnissen und Erwartungen des Gebiets am besten entspricht, indem die Meinungen und Vorschläge von Anwohnern, Verkehrsteilnehmern, Reisenden, Unternehmen, Verbänden und Gemeinden berücksichtigt werden.
  • Am Ende dieser Konsultationführte Î le-de-France Mobilités eingehende Studien durch und berücksichtigte dabei die Lehren aus der Konsultation, insbesondere in Bezug auf die Alternativen bezüglich der Route bei der Annäherung an die Endstationen Val de Fontenay und Chelles-Gournay, die Umstrukturierung des Busnetzes oder die städtische Integration (Gleichgewicht der gemeinsamen Nutzung von Straßen zwischen Bussen, B. Straßenverkehr, Fahrräder, Fußgänger, Bäume und Parkplätze) und technische Entwicklungsentscheidungen.
  • Im Herbst 2023 fand eine Vorkonsultation zur Vereinbarkeit der städtebaulichen Dokumente (MECDU) von Perreux-sur-Marne statt.
  • Im Dezember 2023 wurde das Schema of Principle (SDP) genehmigt, das die Grundlage für die Akte der öffentlichen Untersuchung bildet.
  • Im Jahr 2024 haben neue Phasen des Dialogs begonnen
    > im Frühjahr: Information der Öffentlichkeit über die Entwicklung des Projekts 
    > im Herbst: Untersuchung vor der Gemeinnützigkeitserklärung. Es ermöglichte der Öffentlichkeit, sich zu informieren und sich erneut zu dem Projekt zu äußern.
  • Im April 2025 wurde die Projekterklärung abgegeben: Sie bestätigt die Fortsetzung des Projekts und legt die Verpflichtungen von Ile-de-France Mobilités fest, auf die Lehren aus der öffentlichen Untersuchung sowie auf die Vorbehalte und Empfehlungen der Untersuchungskommission zu reagieren.

Heute müssen die Behörden über den öffentlichen Nutzen des Projekts entscheiden. Wenn das Projekt für gemeinnützig erklärt wird und die Finanzierung gesichert ist, können die detaillierten Designstudien, die als Vorentwurf (AVP) bekannt sind, beginnen. Sie spezifizieren die technischen Aspekte des Projekts: Materialien, Baumarten und Baumethoden, detaillierte Wegerechte erforderlich, architektonisches Design oder Maßnahmen zur Reduzierung und Kompensation der Umwelt. Der Beginn der Arbeiten ist ab 2027 vorgesehen.

Fokus: Rückblick auf die wichtigsten Erkenntnisse aus der Konsultation

Die vorherige Konsultation bestätigte die Angemessenheit des mit Spannung erwarteten Projekts und zeigte die Unterstützung der Öffentlichkeit für die von Île-de-France Mobilités definierten Herausforderungen und Ziele.

Die Konsultation ergab außerdem:

  • eine allgemeine Einigung über die vorgeschlagene Route;
  • Alternativvorschläge für die Trasse bei der Annäherung an die Endstationen Val de Fontenay und Chelles-Gournay;
  • die Notwendigkeit, das Busnetz umzustrukturieren und die bestehende Verbindung zwischen Nogent-sur-Marne und Chelles über den Bahnhof Chelles-Gournay hinaus aufrechtzuerhalten;
  • Erwartungen an Details und Gestaltungsentscheidungen entlang der Strecke: Lage und Anzahl der Stationen, Kontinuität und Sicherheit der Radverkehrsanlagen, Fußgängeranlagen, Begrünung, Auswirkungen auf den Fahrzeugverkehr und an Kreuzungen.
Dekoratives Bild