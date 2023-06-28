Finanzierung und Akteure

Ile-de-France Mobilités
Das Projekt wird unter der Projektleitung von Île-de-France Mobilités durchgeführt. Île-de-France Mobilités konzipiert, organisiert und finanziert den Transport für alle Einwohner der Ile-de-France. Im Herzen des Verkehrsnetzes der Île-de-France bringt Île-de-France Mobilités Akteure (Fahrgäste, gewählte Beamte, Hersteller, Beförderer, Infrastrukturbetreiber) zusammen, investiert und innoviert, um den Service für die Fahrgäste zu verbessern. Sie entscheidet und steuert Projekte zur Entwicklung und Modernisierung des gesamten Verkehrs. Île-de-France Mobilités sorgt für die Einhaltung des Programms, des Zeitplans und der Kosten des Betriebs Bus Bords de Marne, von den ersten Phasen der Beratung bis zur Inbetriebnahme.