Neuilly-Plaisance nach Neuilly-sur-Marne

Entdecken Sie die in diesem Sektor geplanten Entwicklungen in der Phase der Vorstudien und der Konsultation vor dem Winter 2020-2021**:

Der Bus Bords de Marne nimmt den Boulevard Gallieni in Neuilly-Plaisance, dann den Boulevard Foch, die Avenue de Gaulle und die Avenue Leclerc in Neuilly-sur-Marne.

Auf dieser 2,3 km langen Strecke stehen 5 Stationen zur Verfügung:

Neuilly-Plaisance RER

Aristide Briand*

Foch – de Gaulle*

Place de la Résistance*

Verdun*

Die Busspuren werden sich in der Mitte der Straße befinden, um den Zugang der Anrainer zu erleichtern und eine optimale Betriebsgeschwindigkeit der Busse zu bieten (Begrenzung von Konflikten an Kreuzungen).

Während der Vorkonsultation wurde die Reduzierung der Anzahl der Fahrspuren für Autofahrer nach zwei Optionen in Betracht gezogen, mit dem Ziel, jede von ihnen in den folgenden Studien zu vertiefen:

zwei Fahrspuren in Richtung Paris und eine Spur in Richtung Chelles,

eine Spur in jede Richtung.

Nördlich der Straße befindet sich ein Zweirichtungsradweg.

Zwischen dem Boulevard Gallieni und dem Boulevard Foch werden die Entwicklungen die Bedienung des RER-Bahnhofs Neuilly-Plaisance fördern, die städtebauliche Qualität der Achse verbessern und mit der Größe außergewöhnlicher Konvois kompatibel sein.

Zwischen der Avenue du Général de Gaulle und der Avenue du Maréchal Leclerc werden die Entwicklungen die Bedienung der Stadtzentren fördern, das Lebensumfeld verbessern, den Place de la Résistance überqueren und mit der Größe außergewöhnlicher Konvois kompatibel sein.

Nach der Vorkonsultation werden Vorstudien durchgeführt, die darauf abzielen, die Entwicklungen des Projekts zu spezifizieren und zu vertiefen: die Verteilung der Funktionen auf den Straßen und insbesondere die Anzahl der Straßen, die genaue Lage der Endstationen und Stationen, die Betriebsmethoden der Busse, die Anzahl der Fahrspuren und den Betrieb der Kreuzungen, die Einfügung von Fahrrad- und Fußgängerkontinuitäten, die Begrünung entlang der Route usw.

In diesem Sektor hat Île-de-France Mobilités bestätigt, dass im Rahmen dieser Studien insbesondere die Auswirkungen des Projekts auf den Straßenverkehr untersucht werden, um die Wahl der Entwicklung zu informieren, die letztendlich der öffentlichen Anhörung unterzogen wird. Die lokalen Behörden werden eng in die Diskussionen zu diesem Thema einbezogen. Die vorgeschlagenen Entwicklungen müssen von einem Ende der Strecke zum anderen kohärent sein, um das Auftreten von "Engpässen" zu vermeiden. Diese Studien werden es auch ermöglichen, die Funktionsprinzipien von Kreuzungen, den Hauptüberlastungspunkten des Straßenverkehrs, zu klären und die notwendigen Begleitmaßnahmen auf den Straßen in der Nähe der ehemaligen RN34 zu definieren.

Schließlich wird die Verbindung zwischen dem Bus Bords de Marne und dem Bahnhof Neuilly-Plaisance vertieft, um die Verbindungen für alle Verkehrsträger (Fußgänger, Radfahrer, Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel) zu erleichtern.

* Die Namen der Stationen sind vorläufig

** Die Präsentation des Projekts wird aktualisiert, wenn die vorläufigen Studien des Schemas de Principe abgeschlossen sind