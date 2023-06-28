Personenbezogene Daten - Datenschutzerklärung

Île-de-France Mobilités kann in ihrer Eigenschaft als Datenverantwortlicher auf ihren Websites Informationen sammeln und verarbeiten, die Sie identifizieren (z. B. Ihren Namen, Ihre persönlichen Kontaktdaten, Ihre IP-Adresse). Diese Informationen werden im Folgenden als "personenbezogene Daten" oder "Daten" bezeichnet.

Datenschutz ist unerlässlich, um ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Zu diesem Zweck überwacht Île-de-France Mobilités ständig die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften – der Allgemeinen Datenschutzverordnung 2016/679 vom 27. April 2016 und des Datenschutzgesetzes 78-17 vom 6. Januar 1978 in seiner geänderten Fassung – zum Schutz personenbezogener Daten und beabsichtigt, eine verantwortungsvolle Verwaltung seiner Computerdateien sowie eine größtmögliche Transparenz bei der von ihm betriebenen Datenverarbeitung zu gewährleisten. Zu diesem ticket hat Île-de-France Mobilités einen Datenschutzbeauftragten (DSB) ernannt. Sie stellt sicher, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Île-de-France Mobilités den geltenden Vorschriften entspricht.

In dieser Datenschutzerklärung wird erläutert, warum Île-de-France Mobilités Ihre Daten erheben kann, wie Ihre Daten verwendet und geschützt werden, wie lange sie aufbewahrt werden und welche Rechte Sie haben.

Daten, die im Rahmen des Ile-de-France mobilités-Kontos und des Dienstes Ile-de-France Mobilités Connect verarbeitet werden

Im Rahmen der Nutzung des Kundenkontos von Ile-de-France Mobilités ist Ile-de-France Mobilités in seiner Eigenschaft als Datenverantwortlicher verpflichtet, personenbezogene Daten über Sie zu erheben und zu verarbeiten. Darüber hinaus erheben die von GIE Comutitres vermarkteten und über die Website von Ile-de-France Mobilités auf der Seite "Mein Navigo" zugänglichen Navigo-Dienste auch personenbezogene Daten über Sie.

Diese Verarbeitung erfolgt in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und wurde in das Register der Verarbeitung eingetragen, das von dem von Ile-de-France Mobilités und GIE Comutitres ernannten Datenschutzbeauftragten geführt wird.

Wer sind die Personen, deren Daten erhoben werden?

Die im Rahmen des Kundenkontos und der Navigo-Dienste gesammelten und gespeicherten Daten sind die von Benutzern und Kunden, die ein Kundenkonto erstellen, das ihnen den Zugang zu einem sicheren Kundenbereich ermöglicht, der ihnen spezielle Dienste anbietet.

Welche Daten sammelt Ile-de-France Mobilités?

Herkunft der Sammlung

Ile-de-France Mobilités erhebt personenbezogene Daten direkt vom Nutzer über ein Registrierungsformular.

GIE COMUTITRES erhebt die personenbezogenen Daten des Nutzers, wenn er Folgendes ausfüllt:

Das Abonnement- und Bestellformular für die Erbringung von Dienstleistungen und Produkten, die von GIE COMUTITRES vermarktet werden,

Die Kontaktformulare auf der Seite "Mein Navigo",

Die von GIE COMUTITRES durchgeführte(n) Umfrage(n) und/oder Zufriedenheitsumfragen.

Das Antragsformular

Die Kontaktformulare der Website "dedommagement.iledefrance-mobilites.fr

Daten des Ile-de-France Mobilités-Kontos

Die im Rahmen des Kundenkontos erhobenen und gespeicherten Daten sind:

Name

Vorname

Geburtsdatum

Daten des Dienstes Ile-de-France Mobilités Connect

Die erhobenen und gespeicherten Daten lauten wie folgt:

E-Mail-Adresse

Passwort

Im Rahmen der Verwaltung der von GIE COMUTITRES über die Seite "Mein Navigo" und "Entschädigung" angebotenen Dienstleistungen gehören die erhobenen Daten zu den folgenden Kategorien personenbezogener Daten:

Identifikationsdaten: Name, Vorname, Postanschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Geschlecht, Alter/Geburtsdatum;

Privat- und Berufsleben: Schulbildung, Ausbildung;

Verbindungsdaten: Cookies;

Wirtschafts- und Finanzinformationen: Kreditkartennummer, SEPA-Lastschrift, Kontoauszug.

Im Rahmen der Erbringung der Dienstleistungen erhebt GIE COMUTITRES die in den Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen der Pakete / Verträge und Navigo-Pässe angegebenen Daten.

Zusätzliche und notwendige Belege für die Berechtigung zur Erstattung

Warum werden Daten gesammelt?

Die bei der Nutzung des Ile-de-France Mobilités-Kontos erhobenen personenbezogenen Daten sind (mit ihrer Rechtsgrundlage) für Folgendes bestimmt:

Identifizieren Sie den Benutzer, um den Zugriff auf Daten zu sichern

Rechtsgrundlage: Ausführung der Allgemeinen Nutzungsbedingungen des Ile-de-France Mobilités-Kontos

Rechtsgrundlage: Ausführung der Allgemeinen Nutzungsbedingungen des Ile-de-France Mobilités-Kontos Informationen zwischen Systemen synchronisieren

Rechtsgrundlage: Ausführung der Allgemeinen Nutzungsbedingungen des Ile-de-France Mobilités-Kontos

Im Rahmen der von GIE COMUTITRES im Auftrag von Ile-de-France Mobilités durchgeführten Verarbeitung:

Verwaltung Ihrer Authentifizierung und Kontrolle Ihres Zugriffs auf die Website und Ihren persönlichen Bereich;

Rechtsgrundlage: Ausführung der Allgemeinen Nutzungsbedingungen des Ile-de-France Mobilités-Kontos

Ausführung der Allgemeinen Nutzungsbedingungen des Ile-de-France Mobilités-Kontos Verwaltung und Überwachung der Kundenbeziehung;

Rechtsgrundlage: Berechtigtes Interesse an der Verwaltung und Überwachung der Kundenbeziehung

Berechtigtes Interesse an der Verwaltung und Überwachung der Kundenbeziehung Verwaltung und Nachverfolgung von tickets Transportaufträgen;

Rechtsgrundlage: Ausführung der Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen des ticket

Ausführung der Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen des ticket Online-Abonnement eines Transport ticket;

Rechtsgrundlage: Ausführung der Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen des ticket

Ausführung der Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen des ticket Verwaltung und Verhinderung von Diebstahl und Verlust von Karten oder Transport ticket;

Rechtsgrundlage: Ausführung der Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen des ticket

Ausführung der Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen des ticket Anzeige oder Änderung von Daten in Bezug auf die Transport tickets der Kunden;

Rechtsgrundlage: Ausführung der Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen des ticket

Ausführung der Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen des ticket Verwaltung und Überwachung von Online-Zahlungen;

Rechtsgrundlage: Ausführung der Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen des ticket

Ausführung der Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen des ticket Vertriebs- und Marketingmanagement;

Rechtsgrundlage: Ausführung der Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen des ticket

Ausführung der Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen des ticket Messung der Qualität der Zufriedenheit;

Rechtsgrundlage: Berechtigtes Interesse an der Bekämpfung von Betrug und unbezahlten Rechnungen im Zusammenhang mit der Bereitstellung der Dienste.

Berechtigtes Interesse an der Bekämpfung von Betrug und unbezahlten Rechnungen im Zusammenhang mit der Bereitstellung der Dienste. Kommerzielle Prospektion und Personalisierung von Angeboten;

Rechtsgrundlage: Wenn die kommerzielle Prospektion für Dienstleistungen erfolgt, die den im ticket der AGB angebotenen ähnlich sind, ist die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung das berechtigte Interesse, seinen Kunden ähnliche und ähnliche Dienstleistungen anzubieten. Wenn die kommerzielle Prospektion für Dienstleistungen erfolgt, die nicht denen entsprechen, die im ticket der AGB oder von anderen Werbetreibenden angeboten werden, ist die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihre Zustimmung

Wenn die kommerzielle Prospektion für Dienstleistungen erfolgt, die den im ticket der AGB angebotenen ähnlich sind, ist die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung das berechtigte Interesse, seinen Kunden ähnliche und ähnliche Dienstleistungen anzubieten. Wenn die kommerzielle Prospektion für Dienstleistungen erfolgt, die nicht denen entsprechen, die im ticket der AGB oder von anderen Werbetreibenden angeboten werden, ist die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihre Zustimmung Durchführung statistischer Analysen und Studien;

Rechtsgrundlage: Berechtigtes Interesse an der Bekämpfung von Betrug und unbezahlten Rechnungen im Zusammenhang mit der Bereitstellung der Dienste.

Berechtigtes Interesse an der Bekämpfung von Betrug und unbezahlten Rechnungen im Zusammenhang mit der Bereitstellung der Dienste. Betrugsbekämpfung und Verhinderung und Verwaltung unbezahlter Rechnungen;

Rechtsgrundlage: Berechtigtes Interesse an der Bekämpfung von Betrug und unbezahlten Rechnungen im Zusammenhang mit der Bereitstellung der Dienste.

Berechtigtes Interesse an der Bekämpfung von Betrug und unbezahlten Rechnungen im Zusammenhang mit der Bereitstellung der Dienste. Neuigkeiten von Ile de France Mobilités;

Rechtsgrundlage: Der öffentliche Auftrag von Ile France Mobilités besteht darin, Informationen an die Verkehrsteilnehmer der Ile de France zu senden

Der öffentliche Auftrag von Ile France Mobilités besteht darin, Informationen an die Verkehrsteilnehmer der Ile de France zu senden Verkehrsnachrichten in der Ile de France;

Rechtsgrundlage: Berechtigtes Interesse von Ile France Mobilités und den Beförderern, Informationen an die Verkehrsteilnehmer der Ile de France zu senden

Berechtigtes Interesse von Ile France Mobilités und den Beförderern, Informationen an die Verkehrsteilnehmer der Ile de France zu senden Informationen über Verkehrs- und Mobilitätsprojekte und neue Dienstleistungen in der Ile de France;

Rechtsgrundlage: Öffentlicher Auftrag von Ile France Mobilités, Beförderer, um Informationen an die Verkehrsteilnehmer der Ile de France zu senden.

Wenn es sich um kommerzielle Informationen handelt, ist die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihre Einwilligung

Öffentlicher Auftrag von Ile France Mobilités, Beförderer, um Informationen an die Verkehrsteilnehmer der Ile de France zu senden. Wenn es sich um kommerzielle Informationen handelt, ist die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihre Einwilligung Verwaltung von Rückerstattungsansprüchen;

Rechtsgrundlage: Berechtigtes Interesse an der Verwaltung und Überwachung der Kundenbeziehung

Berechtigtes Interesse an der Verwaltung und Überwachung der Kundenbeziehung Bearbeiten Sie Anfragen und Fragen über das Kontaktformular für die Vergütung.

Rechtsgrundlage: Berechtigtes Interesse an der Verwaltung und Überwachung der Kundenbeziehung

Wie lange bewahrt Île-de-France Mobilités diese Daten auf?

Die personenbezogenen Daten, die für die Nutzung des Ile-de-France Mobilités-Kontos, der Dienste der Websites "jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr" und "dedommagement.iledefrance-mobilites.fr" erhoben werden, werden bis zur Schließung Ihres Kontos aufbewahrt, die auf einfache Anfrage zur Löschung des Benutzerkontos erfolgen kann.

Der Antrag auf Schließung führt zu einer Förderfähigkeitsprüfung. Die Löschung des Kontos und seiner Daten ist nur möglich, wenn nicht alle Dienste genutzt werden.

Einige dieser Daten können archiviert werden, um ein Recht oder einen Vertrag nachzuweisen oder wenn gesetzliche oder behördliche Verpflichtungen dies erfordern. Diese Daten dürfen nur für die Zeit archiviert werden, die zur Erfüllung dieser gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtungen erforderlich ist, oder für einen Zeitraum, der die gesetzliche Verjährungsfrist nicht überschreitet.

Das Konto Ile-de-France Mobilités wird nach zwei Jahren Inaktivität für alle Dienste des Nutzers, einschließlich des Zugriffs auf Produkte und Dienstleistungen auf den Websites "jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr" und "dedommagement.iledefrance-mobilites.fr", automatisch geschlossen.

Die personenbezogenen Daten, die im Rahmen der von GIE Comutitres auf den Websites "jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr" "dedommagement.iledefrance-mobilites.fr" angebotenen Produkte und Dienstleistungen erhoben werden, werden für die Dauer des Vertragsverhältnisses zwischen Ihnen und GIE COMUTITRES im ticket der AGB aufbewahrt und anschließend für einen Zeitraum von drei (3) Jahren ab der letzten Geschäftstätigkeit aufbewahrt.

Interessentendaten werden für drei (3) Jahre nach dem letzten Kontakt mit der betroffenen Person aufbewahrt.

Inhaber eines Discovery-Passes im Rahmen eines Rückerstattungsantrags müssen ein Ile-de-France Mobilités-Konto eröffnen. Discovery Pass-spezifische Daten werden innerhalb einer angemessenen Frist nach Abschluss der Rückerstattung gelöscht.

Wer kann auf die Daten zugreifen?

Die direkt oder indirekt von Ile-de-France Mobilités erhobenen Daten sind für diese Verarbeitung erforderlich und für die betreffenden Dienste von Ile-de-France Mobilités und ihre Dienstleister bei der Erfüllung ihrer Aufgaben bestimmt.

Die Daten werden an GIE Comutitres übermittelt, die für die Verwaltung bestimmter Comutitres-Produkte und -Dienstleistungen verantwortlich ist, die auf den Websites "jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr" und "dedommagement.iledefrance-mobilites.fr" angeboten werden.

Die Daten werden auch übermittelt:

An Dienstleister und Vertragspartner von GIE COMUTITRES und Ile-de-France Mobilités, die auf deren Anweisung und in ihrem Namen handeln;

An die öffentlichen Verkehrsunternehmen der Ile-de-France, die Mitglieder der GIE COMUTITRES (Optile, RATP, SNCF) sind, im Rahmen der Verantwortung für jede Verarbeitung;

An institutionelle Geldgeber im Rahmen der Verantwortung für jede Behandlung.

Werden Ihre Daten außerhalb der Europäischen Union übermittelt?

Ile-de-France Mobilités kann verpflichtet sein, die personenbezogenen Daten der betroffenen Personen weiterzugeben, um die in dieser Datenschutzrichtlinie genannten Aktivitäten durchzuführen. Diese Daten können nach Risikoanalysen und der Umsetzung vertraglicher und organisatorischer Bestimmungen in ein Land außerhalb der Europäischen Union übermittelt werden. Der Grad der Kontrolle ist akzeptabel einer Übertragung wird der von der CNIL vorgeschlagenen geografischen Aufteilung folgen.

Ile-de-France Mobilités wird im Falle einer Datenübermittlung außerhalb der Europäischen Union Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass die Daten einen gleichwertigen Schutz genießen, und insbesondere durch die Einführung angepasster vertraglicher Bestimmungen wie der von der Europäischen Kommission genehmigten Standardvertragsklauseln, die mit ihren Dienstleistern abgeschlossen wurden, oder der verbindlichen internen Datenschutzvorschriften, die als "BCR" bekannt sind.

Darüber hinaus kann GIE COMUTITRES verpflichtet sein, die personenbezogenen Daten von Personen weiterzugeben, die von den Produkten und Dienstleistungen betroffen sind, die sie auf den Websites "jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr" und "dedommagement.iledefrance-mobilites.fr" vermarktet, um die in dieser Datenschutzrichtlinie angegebenen Aktivitäten durchzuführen. Diese Daten können in ein Land außerhalb der Europäischen Union (Marokko und/oder Madagaskar und/oder Elfenbeinküste) übermittelt werden. Diese Länder haben keinen Angemessenheitsbeschluss.

GIE COMUTITRES stellt jedoch sicher, dass die Übermittlung personenbezogener Daten in Übereinstimmung mit den Datenschutzbestimmungen erfolgt.

GIE COMUTITRES ergreift Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Daten einen gleichwertigen Schutz genießen, insbesondere durch die Einführung angepasster vertraglicher Bestimmungen wie die von der Europäischen Kommission genehmigten Standardvertragsklauseln, die mit ihren Dienstleistern geschlossen wurden, oder die verbindlichen internen Datenschutzvorschriften, die als "BCR" bekannt sind.

Daten, die außerhalb des Kontos verarbeitet werden Ile-de-France mobilités und Service Ile-de-France Mobilités Connect

Wer sind die Personen, deren Daten erhoben werden?

Besucher der von Île-de-France Mobilités verwalteten Websites.

Benutzer, die Produkte oder Dienstleistungen abonnieren möchten, die von GIE Comutitres über die Websites "jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr" und "dedommagement.iledefrance-mobilites.fr" vermarktet werden.

Welche Daten verwendet Île-de-France Mobilités und woher kommen sie?

Nur Identifikations-, Kontakt- und Verbindungsdaten werden von Île-de-France Mobilités im Rahmen der auf den von Île-de-France Mobilités verwalteten Websites angebotenen Dienste erhoben. Alle gesammelten Daten werden von den Besuchern der Website zur Verfügung gestellt.

Zu welchen Zwecken und auf welcher Grundlage werden Ihre Daten erhoben und verwendet?

Kontaktformular

Durch das Ausfüllen unserer Kontaktformulare erklären Sie sich damit einverstanden, dass Île-de-France Mobilités Ihre Daten erhebt und verarbeitet, um Sie identifizieren und Ihre Anfrage beantworten zu können.

Abonnieren von Projektinformationen

Indem Sie die Informationen eines Projekts abonnieren, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Île-de-France Mobilités Ihre Daten sammelt und verarbeitet, um Sie identifizieren und Ihnen Informationen zu diesem Projekt zusenden zu können.

Abonnieren von Île-de-France Mobilités-Benachrichtigungen (E-Mails)

Indem Sie unsere Benachrichtigungen abonnieren, erklären Sie sich damit einverstanden, Informationen über Île-de-France Mobilités per E-Mail zu erhalten. Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie auf den dafür vorgesehenen Link in jeder unserer Mitteilungen klicken.

Rekrutierung

Der Bereich "Kontaktieren Sie uns" ermöglicht es Ihnen, sich online auf unsere Stellenangebote zu bewerben und informiert Sie über unseren Rekrutierungsprozess.

Wer hat Zugriff auf Ihre Daten?

Île-de-France Mobilités ergreift alle erforderlichen Maßnahmen, um die Sicherheit der gesammelten Daten, aber auch deren Vertraulichkeit zu gewährleisten, d. h. sicherzustellen, dass nur autorisierte Personen darauf zugreifen können.

Nur Personen, die aufgrund ihrer Tätigkeit in den zuständigen Diensten von Île-de-FranceFrance Mobilités, die für die entsprechende Verarbeitung zuständig sind, befugt sind, haben im Rahmen ihrer Berechtigungen Zugriff auf Ihre Daten.

Ebenso können unsere Dienstleister bei Bedarf und auf sichere Weise im Rahmen der Erbringung ihrer Dienstleistung Zugang zu Ihren Daten haben.

Bestimmten Behörden werden Ihre Daten auch in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften zur Verfügung gestellt.

Werden Ihre Daten außerhalb der Europäischen Union übermittelt?

Ihre personenbezogenen Daten werden nicht außerhalb der Europäischen Union übermittelt.

Welche Rechte haben Nutzer an ihren Daten?

Innerhalb der Grenzen und unter den Bedingungen, die nach den geltenden Vorschriften zulässig sind, können Sie:

Zugriff auf alle Ihre Daten;

Berichtigung, Aktualisierung und Löschung Ihrer Daten, vorbehaltlich legitimer Richtlinien;

der Verarbeitung Ihrer Daten aus legitimen Gründen und der Verarbeitung Ihrer Daten zu Direktmarketingzwecken ohne Angabe von Gründen zu widersprechen;

die Übertragbarkeit Ihrer Daten für die Verarbeitung auf der Grundlage Ihrer Einwilligung oder der Ausführung eines geschlossenen oder abzuschließenden Vertrags zu verlangen;

eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu verlangen;

Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen (für jede Verarbeitung, die Ihnen unterliegt);

Reichen Sie eine Beschwerde bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde ein, nämlich der des Landes des Europäischen Wirtschaftsraums, in dem Sie Ihren gewöhnlichen Wohnsitz haben, oder Ihres Arbeitsplatzes oder des Ortes, an dem der mutmaßliche Verstoß gegen die Vorschriften stattgefunden hätte Frankreich (in Frankreich die CNIL).

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, uns Anweisungen zur Aufbewahrung, Löschung und Übermittlung Ihrer Daten nach Ihrem Tod zu geben, die auch bei einem "zertifizierten digitalen vertrauenswürdigen Dritten" registriert werden können. Diese Richtlinien können eine Person benennen, die für ihre Ausführung verantwortlich ist. Andernfalls werden Ihre Erben bestimmt.

Wenn Sie ein Minderjähriger unter 15 Jahren oder ein Erwachsener unter Vormundschaft oder Vormundschaft sind, kann Ihr gesetzlicher Vertreter alle aufgeführten Rechte ausüben. Es wird ein Nachweis über die rechtliche Vertretung des Minderjährigen oder des geschützten Erwachsenen verlangt.

Wie können Sie Ihre DSGVO-Rechte ausüben?

Um Ihre Rechte auszuüben, wenden Sie sich bitte per E-Mail oder Post an unseren Datenschutzbeauftragten, indem Sie Name, Vorname, Kontaktdaten und eine Kopie Ihres französischen Dokuments angeben.

Ile-de-France Mobilités und GIE Comutitres bündeln ihre Bemühungen, damit alle Nutzer ihre DSGVO-Rechte so einfach wie möglich ausüben können.

Um die Sicherheit Ihrer Daten zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Rechtsübungen im verbundenen Modus über die Formulare von Websites und Anwendungen durchzuführen, um sicherzustellen, dass der richtige Benutzer die Anfrage stellt.

Sie haben die Übungsmodalitäten, die in den häufig gestellten Fragen erläutert werden.

Sie haben die Möglichkeit, die Datenschutzbeauftragten von Ile-de-France Mobilités (dpo@iledefrance-mobilités.fr ) und den Datenschutzbeauftragten von GIE Comutitres ([email protected] ) zu konFrance, um Ihre Rechtsanträge zu stellen.

Für eine schnelle Bearbeitung Ihrer Anfragen empfehlen wir Ihnen, uns zu Beginn der Nachricht die Art der Anfrage (Informationen, Übertragbarkeit, Löschung, Änderung, Widerspruch) und den Umfang Ihrer Anfrage (die Produkte, für die Sie den Vorgang durchführen lassen möchten (Navigo monatlich, Navigo liberté +, ...) anzugeben.

Um Fehler zu vermeiden, geben wir Ihnen an, welchen Datenschutzbeauftragten Sie pro Produkt/Support/Dienstleistung kontaktieren müssen:

Umfang der an den Datenschutzbeauftragten von Ile-de-France Mobilités zu richtenden Anfragen:

Ile-de-France Mobilités-Konto / Präferenzen für Reisen / Entschädigungsservice

Umfang der an den DSB DSB Comutitres zu richtenden Anfragen:

Mit kontaktloser Unterstützung (Navigo-Pass, Telefon):

Navigo Day-Paket mit kontaktlosem Support

Navigo-Paket für Monate und Wochen

Navigo Youth Weekend Paket auf kontaktloser Unterstützung

Navigo Liberté + Vertrag

t+ Ticket auf kontaktloser Unterstützung

Tickets Orlybus und Roissybus mit kontaktloser Unterstützung und kontaktloser Bankkarte

Jahrespaket imagine R Schule und Junior

Jahresplan imagine R Student

Navigo Jahrespaket

Amethyst-Paket

Bordticket per SMS

Anti-Pollution-Paket auf kontaktlosem Träger

Auf Karton (Magnetticket):

Ticket t+

Schulkarte reguläre Busse

Paris Region Pass

Eintrittskarte an Bord

Paket zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung

Zu den Tarifen für Solidarität im Transportwesen:

Die Preise von Solidarité ransport betreffen die folgenden Pakete: Navigo Free Pass / Navigo Solidarity Paket 75% Monat / Navigo Solidarity Paket 75% Woche / Rabatt 50%

Auf den Stützen von tickets:

Navigo-Pass

Navigo Easy Pass

Telefon als Unterstützung für tickets Transport

Navigo Discovery Pass

Verwaltung von Cookies

Cookies und andere Tracker

Ein "Cookie" ist eine in der Regel kleine und namentlich identifizierte Informationsfolge, die von einer Website, mit der Sie sich verbinden, an Ihren Browser übermittelt werden kann. Ihr Webbrowser speichert es für einen bestimmten Zeitraum und sendet es jedes Mal an den Webserver zurück, wenn Sie sich erneut mit ihm verbinden. Cookies haben mehrere Verwendungszwecke: Sie können verwendet werden, um Ihre Kunden-ID mit einer Händlerseite, den aktuellen Inhalt Ihres Warenkorbs, eine Kennung zur Verfolgung Ihrer Navigation für statistische oder Werbezwecke usw. zu speichern.

Cookies zur Publikumsmessung

Um die Website an die Anforderungen ihrer Besucher anzupassen, messen wir die Anzahl der Besuche, die Anzahl der aufgerufenen Seiten sowie die Aktivität der Besucher auf der Website und ihre Häufigkeit der Rückkehr. Diese erhobenen Daten werden anonymisiert.

Cookies von Drittanbietern zur Verbesserung der Interaktivität der Website

Die Websites von Île-de-France Mobilités stützen sich auf bestimmte Dienste, die von Websites Dritter angeboten werden. Dazu gehören:

Schaltflächen zum Teilen (Twitter, Facebook, LinkedIn)

Listen von Tweets (Twitter)

Auf der Website ausgestrahlte Videos (youtube, dailymotion)

Diese Funktionen verwenden Cookies von Drittanbietern, die direkt von diesen Diensten platziert werden. Wenn Sie die Websites von Île-de-France Mobilités zum ersten Mal besuchen, informiert Sie ein Banner über das Vorhandensein dieser Cookies und fordert Sie auf, Ihre Wahl zu treffen. Sie werden nur hinterlegt, wenn Sie sie akzeptieren oder wenn Sie Ihre Navigation auf der Website fortsetzen, indem Sie zu einer zweiten Seite der besuchten Website gehen. Sie können sich jederzeit informieren und Ihre Cookies so einstellen, dass sie akzeptiert werden, indem Sie die Seite "Personenbezogene Daten" für die iledefrance-mobilites.fr-Website und die rechtlichen Hinweisseiten für alle anderen von Île-de-France Mobilités verwalteten Websites besuchen. Sie können Ihre Präferenz entweder global für die Website oder Dienst für Dienst angeben.

In Bezug auf die auf der Website "jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr" verwendeten Cookies muss GIE COMUTITRES nachweisen können, dass die Zustimmung der betroffenen Personen eingeholt wurde.

In diesem Zusammenhang wird von GIE COMUTITRES ein System zur Einholung Ihrer Zustimmung zur Hinterlegung von Cookies implementiert.

Welche Cookies werden auf der Website verwendet?

Die im Rahmen der Website verwendeten Cookies sind wie folgt:

Navigations-Cookies

Funktionale Cookies

Leistungs- und Zielgruppenmessungs-Cookies

Durch das Kennenlernen des Verhaltens der Internetnutzer auf den Websites jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr und dedommagement.iledefrance-mobilites.fr wird GIE COMUTITRES: