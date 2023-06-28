Metrolinie 16 bedient den Bahnhof Chelles-Gournay

Die Metrolinie 16 verdoppelt die Metrolinie 15 auf einem nordöstlichen Bogen in den weiter entfernten Vororten vom Pol Saint-Denis – Pleyel. Sie wird Saint-Denis – Pleyel in 26 Minuten über Le Bourget, Aulnay-sous-Bois, Sevran oder Chelles mit Noisy-Champs verbinden und so Seine-Saint-Denis über 10 Bahnhöfe bis zur Grenze von Seine-et-Marne bewässern. Sie wird den Bahnhof Chelles im Studienperimeter bedienen. Die Inbetriebnahme ist nun in zwei bis drei Phasen geplant. Inbetriebnahme von Saint-Denis – Pleyel nach Blanc-Mesnil im Jahr 2024, von Blanc Mesnil nach Clichy-Montfermeil im Jahr 2026 und Inbetriebnahme von Clichy-Montfermeil nach Noisy-Champs im Jahr 2028.

Weitere Informationen: https://www.grandparisexpress.fr/ligne-16