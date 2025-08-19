Phase der öffentlichen Befragung

Bus

Gemeinnützigkeitserklärung (2025)

Präfekturdekret über die Erklärung der Gemeinnützigkeit

Anhang Nr. 1 des Präfekturdekrets: Lageplan

Anhang Nr. 2 des Präfekturdekrets: allgemeiner Arbeitsplan

Anhang Nr. 3 des Präfekturdekrets: Projekterklärung

Anhang Nr. 4 des Präfekturdekrets: Kompatibilitätsdatei der städtebaulichen Dokumente

Projekterklärung Bus Bords de Marne (2025)

Beschluss des Verwaltungsrats von Ile-de-France Mobilités vom 10.04.2025

Anhänge zur Beratung des Verwaltungsrats von Ile-de-France Mobilités vom 10.04.2025

Bericht des Untersuchungsausschusses (2024)

Bericht der unabhängigen Untersuchungskommission

Akte der öffentlichen Untersuchung (2024)

Leitfaden zum Lesen der Ermittlungsakte

A- Gegenstand der Untersuchung

B- Erläuterung

C- Hauptmerkmale der Werke

D- Lageplan

E- Allgemeiner Arbeitsplan

F0- Folgenabschätzung - Präambel

F1 - Folgenabschätzung - Nichttechnische Zusammenfassung

F2- Folgenabschätzung - Projektbeschreibung

F3- Auswirkungsstudie - Ausgangszustand

F4- Wirkungsstudie - Auswirkungen und Maßnahmen

F5- Wirkungsstudie - Analyse der kumulativen Auswirkungen

F6- Folgenabschätzung - Vulnerabilität gegenüber dem Klimawandel

F7- Auswirkungsstudie - Varianten

F8- Folgenabschätzung - Verkehrsinfrastruktur

F9- Folgenabschätzung - Natura-2000-Auswirkungen

F10- Wirkungsstudie - Autoren und Methoden

G- Sozioökonomische Bewertung

H- Zusammenfassende Schätzung der Ausgaben

I- Vereinbarkeit von städtebaulichen Dokumenten (MECDU)

J1- Anhänge - Bewertung der Konsultationen und Beratungen

J2- Anhänge - Umweltverträglichkeitsprüfung und Reaktion

J3- Anhänge - Sonstige Stellungnahmen

Umfrage zu öffentlichen Versorgungsunternehmen (2024)

2024.09 - Bekanntmachung der Untersuchung

2024.09 - Interpräfekturale Verordnung

2024.09 - Anhänge zur interpräfekturalen Verordnung

Schematische Grundsätze (2023)

2023.12 - Schematische Darstellung

2023.12 - Auszug aus dem Schema: Einfügebretter bei Inbetriebnahme des BBM

2023.12 - Auszug aus dem Schema: Einfügebretter 2 Jahre nach Inbetriebnahme der Metro 15 in Val de Fontenay

Beratungen von Ile-de-France Mobilités

Beratung des Verwaltungsrats von Ile-de-France Mobilités vom 7.12.2023: Genehmigung des Grundsatzplans

