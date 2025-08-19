Neue LinieVal de Fontenay < > Chelles - Gournay
Phase der öffentlichen Befragung
Gemeinnützigkeitserklärung (2025)
Präfekturdekret über die Erklärung der Gemeinnützigkeit
Anhang Nr. 1 des Präfekturdekrets: Lageplan
Anhang Nr. 2 des Präfekturdekrets: allgemeiner Arbeitsplan
Anhang Nr. 3 des Präfekturdekrets: Projekterklärung
Anhang Nr. 4 des Präfekturdekrets: Kompatibilitätsdatei der städtebaulichen Dokumente
Projekterklärung Bus Bords de Marne (2025)
Beschluss des Verwaltungsrats von Ile-de-France Mobilités vom 10.04.2025
Anhänge zur Beratung des Verwaltungsrats von Ile-de-France Mobilités vom 10.04.2025
Bericht des Untersuchungsausschusses (2024)
Bericht der unabhängigen Untersuchungskommission
Akte der öffentlichen Untersuchung (2024)
Leitfaden zum Lesen der Ermittlungsakte
A- Gegenstand der Untersuchung
B- Erläuterung
C- Hauptmerkmale der Werke
D- Lageplan
E- Allgemeiner Arbeitsplan
F0- Folgenabschätzung - Präambel
F1 - Folgenabschätzung - Nichttechnische Zusammenfassung
F2- Folgenabschätzung - Projektbeschreibung
F3- Auswirkungsstudie - Ausgangszustand
F4- Wirkungsstudie - Auswirkungen und Maßnahmen
F5- Wirkungsstudie - Analyse der kumulativen Auswirkungen
F6- Folgenabschätzung - Vulnerabilität gegenüber dem Klimawandel
F7- Auswirkungsstudie - Varianten
F8- Folgenabschätzung - Verkehrsinfrastruktur
F9- Folgenabschätzung - Natura-2000-Auswirkungen
F10- Wirkungsstudie - Autoren und Methoden
G- Sozioökonomische Bewertung
H- Zusammenfassende Schätzung der Ausgaben
I- Vereinbarkeit von städtebaulichen Dokumenten (MECDU)
J1- Anhänge - Bewertung der Konsultationen und Beratungen
J2- Anhänge - Umweltverträglichkeitsprüfung und Reaktion
J3- Anhänge - Sonstige Stellungnahmen
Umfrage zu öffentlichen Versorgungsunternehmen (2024)
2024.09 - Bekanntmachung der Untersuchung
2024.09 - Interpräfekturale Verordnung
2024.09 - Anhänge zur interpräfekturalen Verordnung
Schematische Grundsätze (2023)
2023.12 - Schematische Darstellung
2023.12 - Auszug aus dem Schema: Einfügebretter bei Inbetriebnahme des BBM
2023.12 - Auszug aus dem Schema: Einfügebretter 2 Jahre nach Inbetriebnahme der Metro 15 in Val de Fontenay
Beratungen von Ile-de-France Mobilités
Beratung des Verwaltungsrats von Ile-de-France Mobilités vom 7.12.2023: Genehmigung des Grundsatzplans
