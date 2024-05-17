Neue LinieVal de Fontenay < > Chelles - Gournay
Öffentliche Treffen und Workshops
Öffentliche Sitzungen vor der öffentlichen Untersuchung (März-April 2024)
Öffentliche Sitzung vom 21. März 2024 Schwerpunkt Sektor Le Perreux-sur-Marne und Fontenay-sous-Bois - Präsentation
Öffentliche Sitzung vom 21. März 2024 Schwerpunkt Sektor Le Perreux-sur-Marne und Fontenay-sous-Bois - Bericht
Treffen Sie Reisende in Chelles am 25. März 2024 - Bericht
Präsentation der öffentlichen Sitzung in Neuilly-sur-Marne am 2. April 2024
Protokoll der öffentlichen Sitzung in Neuilly-sur-Marne vom 2. April 2024
Präsentation der öffentlichen Sitzung in Neuilly-Plaisance am 4. April 2024
Protokoll der öffentlichen Sitzung in Neuilly-Plaisance vom 4. April 2024
Workshops zur Vorkonsultation (2020-2021)
Fokus-Workshop N°1 Carrefour Leclerc Triangle de Val de Fontenay - Präsentation
Fokus-Workshop N°1 Carrefour Leclerc Triangle de Val de Fontenay - Bericht
Fokus-Workshop N°2 ZAC Maison Blanche - Ville Evrard - Präsentation
Fokus-Workshop N°2 ZAC Maison Blanche - Ville Evrard - Bericht
