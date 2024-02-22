Werden Busse und Bahnhöfe für alle zugänglich sein? Welche Ausstattung ist in der Station geplant?

Das Projekt verbessert die Reisebedingungen für Reisende. Es wird dank spezifischer Einrichtungen und Ausrüstung (Führungsstreifen, akustische Durchsagen, Zugangsrampen usw.) zu 100 % zugänglich sein.

Alle Stationen werden mit einem Fahrgastunterstand, Sitzgelegenheiten und einem Echtzeit-Informationssystem ausgestattet. Sie werden mit Videoüberwachungssystemen ausgestattet, um die Sicherheit der Reisenden zu gewährleisten. Zierbäume werden auf den Bahnsteigen gepflanzt und Fahrradparkplätze werden in der Nähe jeder Station angeboten.