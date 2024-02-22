Was ist kurzfristig geplant, um den Busverkehr und den Nahverkehr zu verbessern?

Die Inbetriebnahme des Busses Bords de Marne ist für 2030 geplant. Bis zur Inbetriebnahme des Projekts wurden Maßnahmen ergriffen, um das Busangebot auf dem Gebiet zu verbessern, insbesondere um die Ankunft der ersten Bewohner des ZAC Maison Blanche zu begleiten, nämlich:

die Verlängerung und Verstärkung der Buslinie 643 , die seit dem 31. August 2020 in Kraft ist, verbindet den Osten des ZAC Maison Blanche mit dem Bahnhof Chesnay-Gagny, der von der RER E bedient wird, und bietet so eine Alternative zur RER A für Fahrten von und nach Paris;

die Entwicklung der Buslinie 203 mit der Verlegung der Endstation rue de Bougainville in Neuilly-sur-Marne seit dem 4. Januar 2021 , um den Westen des ZAC Maison Blanche über den Parc du Croissant Vert mit dem Bahnhof Neuilly-Plaisance zu verbinden;

Nach den im Herbst 2020 durchgeführten Fahrgastmessungen auf der Buslinie 113 wurde die Frequenz der Busse am 31. Mai 2021 von der RATP erhöht (zu Beginn und am Ende der Hauptverkehrszeiten sowie außerhalb der Hauptverkehrszeiten);

Fünf Standardbusse der Linie 113 wurden am 20. Juni 2022 durch geräumigere Gelenkbusse ersetzt, im Januar 2024 dann fünf weitere.

Darüber hinaus werden von Île-de-France Mobilités und den Straßenbetreibern weitere kurzfristige Verbesserungsmöglichkeiten untersucht, um die Betriebsschwierigkeiten der Busse auf der ehemaligen RN34 zu verringern: Optimierung der Programmierung von Ampelkreuzungen, Schaffung von Buskorridoren bei der Annäherung an schwierige Kreuzungen, Implementierung eines Erkennungssystems an Kreuzungen, um dem Bus an den Kreuzungen Vorrang zu geben, usw.