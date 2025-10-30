Wie sind Radverkehrsanlagen vorgesehen?

Das Projekt umfasst den Bau durchgehender Radwege entlang der Strecke, um die Nutzung von Fahrrädern zu fördern. Diese Radverkehrsanlagen sind in die Achsen V4, V9 und V20 des Vélo Île-de-France-Netzes auf den Abschnitten integriert, die der Route des Busses Bords de Marne gemeinsam sind. Der Großteil der Strecke wird mit einem 4 Meter breiten Zweirichtungsradweg (außerhalb des Bahnhofs) nördlich der Achse ausgestattet. Einzelheiten zu den vorgeschlagenen Entwicklungen finden Sie im Projektkonzeptdiagramm (SDP).

Parkplätze für Fahrräder werden in der Nähe jeder Bushaltestelle Bords de Marne angeboten. Die Knotenpunkte Val de Fontenay und Chelles-Gournay sowie der RER-Bahnhof Neuilly-Plaisance werden von sicheren Fahrradparkplätzen mit Kapazität profitieren.