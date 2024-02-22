Welche Stadt- und Landschaftsgestaltung schlägt das Projekt vor?

Die auf der gesamten Strecke vorgeschlagenen Landschaftsgestaltungen werden dazu beitragen, den starken Straßencharakter der ehemaligen RN34 zu verringern und die natürliche Verbindung mit den Ufern der Marne zu stärken. Der derzeitige mineralische Aspekt dieser wichtigen und stark frequentierten Achse wird durch den Bau von bepflanzten Gehwegen ausgeglichen, sobald die Wegerechte ausreichen.

Die Bahnhöfe werden verkleidet und für Reisende schon von weitem leicht zu erkennen sein. Der Belag der Busspuren wird kontrastiert, um sich von anderen Straßennutzungen abzuheben. Das im öffentlichen Raum vorhandene Stadtmobiliar wird so gestaltet, dass es die Fußgängerwege nicht behindert und gleichzeitig die Benutzer leitet. Es kann je nach Sektor in Übereinstimmung mit der Umgebung jeder durchquerten Gemeinde angepasst werden. Das Projekt zielt auch darauf ab, das städtische Pflanzenerbe aufzuwerten und zu erhalten. Aus diesem Grund wurde die Erhaltung jedes Baumes untersucht. Darüber hinaus werden neue Bäume auf den Gehwegen gepflanzt.