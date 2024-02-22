Wurde die Konsultation fortgesetzt?

In den Richtlinien, die nach der vorherigen Konsultation verabschiedet wurden, hat sich Île-de-France Mobilités verpflichtet, die partnerschaftliche Arbeit mit den lokalen Behörden fortzusetzen, die seit seiner Entstehung am Bau des Projekts beteiligt sind. Das Projekt wurde daher in enger Zusammenarbeit mit lokalen Behörden und Partnern verfeinert, wobei die Lehren aus der Konsultation berücksichtigt wurden. Die Lenkungs-, Begleit- und Konsultationsausschüsse wurden beibehalten. Der territoriale Dialog wurde daher über zusätzliche technische Daten fortgesetzt, um zu einem konsolidierten Entwicklungsszenario für die gesamte Strecke zu gelangen, das das Prinzipdiagramm und die öffentliche Versorgungserhebungsdatei bildet. Dieses Dossier sollte vor Erhalt der Gemeinnützigkeitserklärung in der zweiten Jahreshälfte 2024 der öffentlichen Anhörung vorgelegt werden.

Île-de-France Mobilités verpflichtet sich außerdem, während der Entwicklung des Grundplans und der Untersuchungsakte ein System der kontinuierlichen Information und Konsultation der Öffentlichkeit und der Verbände aufrechtzuerhalten. Zwei Newsletter wurden auf der Website veröffentlicht und seit dem Ende der Konsultation im ganzen Land verteilt. Im Herbst 2023 fand zudem eine Vernehmlassung zur Vereinbarkeit von städtebaulichen Dokumenten statt. Im Herbst 2023 fand eine Informationsveranstaltung für Verbände von Anwohnern und Mobilitätsnutzern statt. Schließlich ist für das Frühjahr 2024 ein kontinuierliches Informationssystem für die breite Öffentlichkeit geplant , um das Rahmenkonzept vor der öffentlichen Anhörung vorzustellen.