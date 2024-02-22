Welche Folgemaßnahmen wurden zu den im Rahmen der Vorkonsultation eingeholten Stellungnahmen und Bemerkungen ergriffen?

Am Ende der Konsultation erstellte Île-de-France Mobilités einen Bericht, in dem der Austausch und die geäußerten Meinungen aufgeführt sind und angegeben ist, was Île-de-France Mobilités daraus als Lehren und Orientierungen für die weiteren durchzuführenden Studien zieht, damit das Projekt den Bedürfnissen und Erwartungen des Gebiets am besten entspricht. Dieses Dokument wurde am 14. April 2021 vom Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités genehmigt und ist in der Mediathek der Website verfügbar. Er fließt in das Projekt ein und leitete die Durchführung der Vorstudien. Seitdem wurde das Projekt in enger Abstimmung mit allen lokalen Behörden mehrfach optimiert : In der Rubrik "Navigieren Sie auf der Route" werden die Entwicklungen des Projekts seit der vorherigen Konsultation Sektor für Sektor detailliert beschrieben. Die Ergebnisse der vorherigen und laufenden Konsultation werden der Akte der öffentlichen Anhörung beigefügt.