Ist das Projekt von der Sanierung des Pols Val de Fontenay abhängig? Was ist die Alternative, wenn sich dieses Projekt verzögert?
Das Projekt Bus Bords de Marne sieht die Entwicklung einer provisorischen Endstation am Bahnhof Carnot vor, um eine Verbindung mit dem Pol Val de Fontenay (RER A und E, Straßenbahn T1, Bus) über die Allée des Sablons zu gewährleisten, sobald es in Betrieb genommen wird. Diese provisorische Endstation wird in der Zeit zwischen der geplanten Inbetriebnahme des Projekts Bus Bords de Marne und der Umsetzung des neuen östlichen Busknotenpunkts des Knotenpunkts Val de Fontenay dienen.