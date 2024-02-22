Neue LinieVal de Fontenay < > Chelles - Gournay
Was ist mit dem Service zum Bahnhof Nogent-sur-Marne?
Das Projekt wird von einer Reorganisation des lokalen Busnetzes begleitet, die kurz vor der Inbetriebnahme des Projekts im Hinblick auf die Entwicklung der Nutzung genau definiert wird. Der RER-Bahnhof Nogent-sur-Marne wird somit mit anderen Linien als dem Bus Bords de Marne bedient.
Die Endstation des Busses Bords de Marne wurde am RER-Bahnhof Nogent-sur-Marne in Betracht gezogen, aber diese Option wurde aus folgenden Gründen nicht gewählt:
- die Anzahl der erwarteten Fahrgäste von und nach Nogent-sur-Marne ist viel geringer als die, die es ermöglichte, die Buslinie Bords de Marne zwischen Val de Fontenay und Chelles - Gournay zu dimensionieren; Es ist vorzuziehen, diesen Service mit einer anderen, besser geeigneten Buslinie anzubieten;
- die Einführung von Radverkehrsanlagen und speziellen Busspuren hätte zu große Auswirkungen auf den Boulevard de Strasbourg (insbesondere auf Parkplätze und Reihenbäume).