Neue LinieVal de Fontenay < > Chelles - Gournay
Was ist geplant, um das Castermant-Viertel, das Rathausviertel und das Einkaufszentrum Terre-Ciel in Chelles zu bedienen?
Das Projekt wird von einer Reorganisation des lokalen Busnetzes begleitet, die kurz vor der Inbetriebnahme des Projekts im Hinblick auf die Entwicklung der Nutzung genau definiert wird. Andere Linie(n) als der Bus Bords de Marne wird dann den Service zwischen dem Bahnhof Chelles - Gournay, dem Rathaus und dem Einkaufszentrum aufrechterhalten.