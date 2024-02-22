Wird die Buslinie 113 verschwinden? Was ist mit anderen Buslinien, die die Achse nutzen?

Das Projekt Bus Bords de Marne wird von einer Reorganisation des lokalen Busnetzes begleitet, die kurz vor der Inbetriebnahme des Projekts genau definiert wird. Sie wird insbesondere folgende Ziele verfolgen:

Dimensionierung des Busangebots so nah wie möglich an den beobachteten Bedürfnissen;

Sicherstellen, dass die strukturierenden Buslinien optimal von den durchgeführten Entwicklungen profitieren;

Beibehaltung des derzeitigen Serviceniveaus über die Buslinie Bords de Marne hinaus, einerseits nach Nogent-sur-Marne und andererseits über den Bahnhof Chelles hinaus, da diese Sektoren jetzt von der Linie 113 bedient werden.