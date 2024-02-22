Was ist die öffentliche Untersuchung? Können wir unsere Meinung sagen?

Die öffentliche Anhörung vor der Gemeinnützigkeitserklärung des Projekts, die voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2024 stattfinden wird, wird eine neue Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung darstellen und folgende Ziele verfolgen:

Darstellung der Merkmale des Projekts und der Bedingungen für seine Integration in seine Umgebung, seiner Auswirkungen und der Maßnahmen zu ihrer Behebung;

Sammeln Sie öffentliche Meinungen, um nützliche Informationen für die Bewertung des Projekts bereitzustellen und die Fortsetzung der Studien zu verfeinern.

Sie wird unter der Schirmherrschaft einer unabhängigen Untersuchungskommission organisiert, die den ordnungsgemäßen Ablauf des Verfahrens und die ordnungsgemäße Information der Öffentlichkeit überwacht und deren Stellungnahmen entgegennimmt. Der Untersuchungsausschuss erstellt dann einen Bericht über den Fortgang der Untersuchung und gibt seine Stellungnahme zu dem Projekt ab. Auf der Grundlage dieser Stellungnahme entscheiden die zuständigen Behörden über die Durchführung des Projekts.

Während der öffentlichen Anhörung wird es daher möglich sein, Fragen zu stellen und eine begründete Meinung zu dem Projekt abzugeben. Die Untersuchungskommission wird verschiedene Beteiligungsmodalitäten festlegen und von Île-de-France Mobilités umsetzen. Um auf dem Laufenden zu bleiben, abonnieren Sie die Neuigkeiten der Website.