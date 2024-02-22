Was ist eine Folgenabschätzung?

Die Folgenabschätzung zielt darauf ab, von Anfang an Überlegungen zu dem Projekt Umwelt- und Gesundheitsfragen in dem betreffenden Gebiet zu integrieren. Sie ermöglicht es, über die potenziellen oder nachgewiesenen Auswirkungen auf die Umwelt des Projekts zu berichten und die getroffenen Entscheidungen im Hinblick auf die ermittelten Probleme zu analysieren und zu begründen. Das Projekt ist Teil eines Ansatzes, der darauf abzielt, Umweltschäden so weit wie möglich zu vermeiden, nicht ausreichend vermiedene Schäden zu verringern und nach Möglichkeit erhebliche Auswirkungen auszugleichen, die weder vermieden noch ausreichend verringert werden konnten. Die Folgenabschätzung ist der Akte der öffentlichen Anhörung beigefügt.